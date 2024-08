De VICE Night op IDFA bevrijdt je even van de sleur genaamd 2020

Het einde nadert van de rollercoaster genaamd 2020, een achtbaan die enkel bergafwaarts gaat waarbij je riem net te los zit en je bananenmilkshake verontrustend snel weer naar boven komt. Alhoewel we niet goed weten wanneer deze rit stopt, is er wel een tussenstop waar je even tot adem kan komen: IDFA 2020.

Het documentairefestival, dat duurt van 18 november tot en met 6 december, vindt dit jaar vooral online plaats. Wat gelukkig niet volledig veranderd is, is de VICE Night. Op 3 december kun je vier films bekijken waarvan we vinden dat jij ze gezien moet hebben. Na elke screening, is er ook een online Q&A met de makers.

En alhoewel de volledige avond zich vooral achter je computer of televisiescherm plaatsvindt, is er ook een lichtpuntje: je kan de hele avond in je favoriete slobbertrui achterover liggen terwijl je je volpropt met goedkope snacks en drank. Niemand die je kwaad aankijkt als je zakken chips openscheurt of voor de tiende keer opstaat om je blaas te legen.

Dit zijn de films die je kan bekijken:

Still uit Mission: Hebron

Mission: Hebron (Rona Segal)

Jonge Israëlische ex-soldaten vertellen over hun tijd in Hebron, een Palestijnse stad op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Ze vertellen over verveling, het treiteren van onschuldige burgers en die ene favoriete pizzatent waar je korting krijgt als je een Palestijn hebt gedood. Hebben ze, jaren later, spijt?

Still uit The Game

The Game (Roman Jodel)

In The Game bekijken we een volledige voetbalmatch vanuit het perspectief van Fedayi San, een Zwitserse scheidsrechter op topniveau. Hij moet in topconditie zijn, moeilijke beslissingen nemen terwijl een opgefokt publiek naar hem schreeuwt en bovenal: hij moet manoeuvreren tussen verontwaardigde – ahum, puberale – spelers.

Still uit Maalbeek

Maalbeek (Ismaël Joffroy Chandoutis)

Op 22 maart 2016 staat Brussel in rep en roer: bij diverse aanslagen in en rond Brussel komen 35 mensen om het leven. Sabine, die in de metro zat waar een bom afging, ligt drie maanden in coma. Wanneer ze wakker wordt, herinnert ze zich niets meer van de dag. In Maalbeek worden de gaten in haar geheugen gevuld met krantenknipsels en beveiligingsbeelden.

Still uit Unforgivable

Unforgivable (Marlén Viñayo)

Geovanny is al sinds zijn twaalfde bendelid en berucht moordenaar – tot hij opgepakt wordt en waarschijnlijk de rest van zijn leven in de gevangenis moet slijten. De evangelische kerk, waarbij hij aangesloten is, vergeeft hem van al zijn zonden. Buiten eentje: Geovanny is homoseksueel.

De VICE Night op IDFA is op donderdag 3 december vanaf 20:30 uur. Koop hier je kaartjes, want dit wil je niet missen.