Vijf GIFs die de vrije liefde vieren

Al de hele week wordt Nederland verbonden door liefde. Voordat je me afdoet als een zoetsappige romanticus, moet je even eerlijk zijn: ook jij vindt het een van de mooiste dingen die er is. En liefde wordt alleen maar mooier als het voor iedereen is. Dat gevoel van eenheid en verbondenheid wordt tijdens de 21e editie van Gay Pride – nu Pride – alleen maar versterkt.

Toch is er ook ruimte voor individualiteit onder die regenboogvlag. Iedereen ervaart ‘Pride’ namelijk op zijn eigen manier. Daarom vroegen we, samen met internetgalerie Patty Morgan, verschillende Nederlandse kunstenaars om hun eigen visie op Pride te vertalen in een GIF en zo van deze knalfuif ook een feestje voor het oog te maken.

Videos by VICE

Koes Staassen

In 2014 maakte ik een videowerk genaamd The Color of Shame. Via mijn eigen lichaam wilde ik op nietsverhullende wijze uitdrukking geven aan mijn eigen verstandhouding tot termen als schaamte, verlangen, aantrekkingskracht en abjectie. Voor personen met een andere geaardheid en/of gender-identiteit zijn deze termen urgent en zelden vanzelfsprekend. Wat zijn de consequenties van het afwijken van de (hetero-)norm? Op vlakken van intimiteit, zelfbeeld, politiek en representatie?

Bekijk hier Koes Staassens profiel op Patty Morgan.

Annika Kappner

Deze GIF is onderdeel van mijn werk Syncronicity III: een serie van GIFs die dansen op de hit Just dropped in uit de jaren zestig. De GIFs zijn gebaseerd op grote schilderijen en zijn interactief. Het werk reflecteert op onze relatie met beeld, oppervlakte en ons zelfbeeld.

De lhbtqia+beweging strijdt tegen vooroordelen, gebaseerd op stereotypen. Die hebben niets te maken met onze ware essentie en vorm. Alle mensen en schepsels zijn even waardevol, onafhankelijk van hun zichtbare en vaak zelf gekozen buitenkant.

Syncronicity III is van 15 September tot en met 18 Oktober te zien in X BANK, Spuistraat 172 te Amsterdam.

Bekijk hier Annika Kappners profiel op Patty Morgan.



Fiona Makkink

Het eerste wat in mij op kwam was Young Hearts Run Free van Candi Station. Dit nummer geeft mij het gevoel van vrijheid, liefde en seksuele energie. Dat wil ik uitstralen met deze GIF. En natuurlijk is het ook een classic voor de lhbtqia+gemeenschap. De tekst van het nummer vind ik trouwens erg betekenisvol:

Oh, young hearts run free

They’ll never be hung up

Hung up like my man and me

Ooooh, young hearts, to yourself be true

Don’t be no fool when love really don’t love you

(GIF Animatie: Studio Ultra Deluxe)

Bekijk hier Fiona Makkinks profiel op Patty Morgan.

Sjoerd Martens

Voor mij draait Pride rond het niet categoriseren van mensen. Het is een viering waarbij de acceptatie en inspiratie van elkaar als waardevol mens centraal staat. Onze maatschappij is spannender wanneer er een verschil is tussen jou en mij.

We hebben constant de drang om sporen die we achterlaten in onze leefomgeving te wissen. In mijn werk worden die sporen juist vereeuwigd. Onbekende en onontdekte gevoelens maken ons bewust van ons bestaan waardoor het alledaagse herontdekt kan worden.

Met deze GIF bedank ik het water dat ervoor zorgt dat deze prachtige bloemenweide het volledige jaar in bloei staat.

Bekijk hier Sjoerd Martens’ profiel op Patty Morgan.



Isabel Cavenecia

Ik heb een tempel gemaakt voor de liefde tussen twee vrouwen.

Liefde is een prachtig mysterie dat leeft op onze planeet en de mogelijkheid heeft om zich tussen alles en iedereen te manifesteren. Liefde is voor ons een elixer dat ons in leven houdt. We moeten de liefde zoveel mogelijk eren en vieren.

Bekijk hier Isabel Cavanecias profiel op Patty Morgan.