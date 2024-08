Wat het coronavirus precies met je lichaam doet

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich snel. De eerste mensen raakten besmet op een markt in de Chinese stad Wuhan, maar nu hebben al duizenden mensen van over de hele wereld het virus opgelopen. Er zijn besmettingen gevonden op plekken als Hongkong, Zuid-Korea, de Filippijnen, Singapore, Frankrijk, Thailand, Japan en de Verenigde Staten.



De Wereldgezondheidsorganisatie meldde gisteren in een rapport dat er alleen al in China 1985 mensen met het virus zijn, waarvan zich er veel in de provincie Hubei bevinden, waar Wuhan ligt. Van deze mensen zijn er 324 ernstig ziek, en er zijn tot nu toe meer dan honderd mensen aan het virus overleden.

Het Chinese ministerie van Volksgezondheid heeft bevestigd dat de griepachtige ziekte van mens op mens kan worden overgedragen. Er worden steeds ingrijpendere maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. Zo is de vakantie ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar in het hele land verlengd, in de hoop dat de vakantiegangers blijven waar ze zijn en het virus niet onderweg verspreiden.

We weten dat de symptomen van het virus onder andere hoesten, hoge koorts en ademhalingsproblemen zijn, maar wat gebeurt er precies in je lichaam? We spraken met Marc C. Peralta, specialist op het gebied van infectieziekten in het Our Lady of Lourdes Hospital en het Fe Del Mundo Medical Center in de Filippijnse hoofdstad Manilla, om erachter te komen wat precies de effecten van het virus zijn.

VICE: Wat is dit precies voor coronavirus?

Mark C. Peralta: Dit coronavirus (nCoV) is een nieuw type coronavirus, dat verschilt van het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) en het Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Het heeft ander genetisch materiaal dan de andere coronavirussen, dus het is een nieuwe soort.

Coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze overgedragen kunnen worden van dieren op mensen. SARS komt bijvoorbeeld van civetkatten en MERS van kamelen. Tot nu toe is de oorsprong van nCoV nog niet tot een specifiek dier te herleiden.

Hoe verschilt nCoV van een gewone longontsteking?

Je kunt van nCoV mild, gemiddeld of ernstig ziek worden. Je kunt er onder andere een longontsteking, het acuut ademnoodsyndroom (een ernstige aandoening waarbij de longen zich met vloeistof vullen en wat tot orgaanfalen kan leiden), sepsis (een bacteriële infectie van je bloed) en een septische shock (orgaanfalen door sepsis) van krijgen. Een longontsteking is dus maar een van de manieren waarop nCoV zich kan uiten.

Wat zijn de andere symptomen?

Het is nog niet duidelijk in welke volgorde de symptomen zichtbaar worden, omdat het nog te vroeg is om daar conclusies over te trekken. De meest voorkomende tekenen zijn ademhalingssymptomen: een loopneus, keelpijn, hoesten, kortademigheid en koorts.

Zijn er lichamelijke tekenen dat je het virus hebt?

De lichamelijke tekenen verschillen per manier waarop het virus zich uit. Als je er een longontsteking van krijgt, heb je meestal last van ademhalingsproblemen, zoals naar adem happen of hyperventilatie. Bij een longonderzoek kan blijken dat je ademhaling kraakt of piept.

Wat zijn de effecten van het virus op je organen?

Het beïnvloedt voornamelijk de longen. Je krijgt er een longontsteking van, het belemmert de ademhaling of de luchtwegen en vernietigt het longparenchym, en kan ook door het bloed reizen en andere orgaanstoornissen veroorzaken.

Wat is het ergste dat er kan gebeuren als je met nCoV besmet bent?

Het kan zoals gezegd alles zijn, van een milde longontsteking tot een acuut ademnoodsyndroom. Maar het ergste wat je kan overkomen is de dood. Afhankelijk van hoe het virus zich uit, kun je op de lange termijn ook een onomkeerbare longbeschadiging krijgen.

Hoe kun je een besmetting voorkomen?

Als je symptomen ontwikkelt en in de twee weken daarvoor in Wuhan bent geweest, ga dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en laat je onderzoeken door een arts.

Een goede hygiëne is de voornaamste manier waarop je je kunt beschermen tegen het oplopen van de ziekte. Was goed je handen en bedek je mond of neus als je hoest of niest.

Als je symptomen hebt, blijf dan op de plek waar je bent en neem contact op met een arts of ziekenhuis in de buurt. Dat is de beste manier om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt.

Dit interview is voor de lengte en de duidelijkheid bewerkt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Azië.