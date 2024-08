Wat mannen ervan vinden dat vrouwen in Nederland minder betaald krijgen

Is een kantoorbaan echt zo kut als het klinkt? Hoe eerlijk moet ik zijn bij een sollicitatie? En ben ik kansloos zonder diploma? De komende drie weken kan je op VICE terecht voor alles wat je moet weten over hoe werken werkt. Lees alle artikelen uit de VICE Guide to Work hier.

Toen BBC-journalist Carrie Gracie er begin deze maand achter kwam dat zij minder verdiende dan haar mannelijke collega’s in dezelfde functie, zei ze onmiddellijk haar baan op. Radiopresentator Petra Grijzen stopte in oktober 2016 met een uitzending na 68 procent van de tijd, om aandacht te vragen voor de loonkloof tussen vrouwen en mannen in Nederland. Dit deed ze in navolging van vrouwen in IJsland, die al jaren op deze manier protesteren tegen salarisongelijkheid.

“Gelijk loon voor gelijk werk, ook tussen mannen en vrouwen, hoort gewoon bij het Nederland van nu,” zei vakbond-voorzitter Kitty Jong tijdens Equal Pay Day op 3 november vorig jaar. Het lijkt een doodnormale wens van Jong, maar vrouwen in Nederland krijgen nog steeds minder betaald dan mannen: gemiddeld 16,1 procent, met een onverklaarbaar loonverschil van 8 procent (blijkt uit berekeningen van het CBS over 2016).

Broadly ging de straat op en vroeg aan mannen wat ze er eigenlijk van vinden dat vrouwen minder betaald krijgen dan zij.

