We spraken de opa’s en oma’s die na hun 70ste tattoos lieten zetten

Een paar maanden geleden vertelde een vriendin me over haar oma. Die had bij een etentje voor haar tachtigste verjaardag vanuit het niets haar mouw opgestroopt en trots de tattoo van een vis laten zien. Net als mijn vriendin was ik nogal onder de indruk van dit verhaal, maar voelde tegelijkertijd ook een speldenprikje afgunst. Al jaren speel ik met het idee van een tattoo, maar de angst voor pijn houdt me tegen – iets waar deze oma klaarblijkelijk geen last van had.

Ik vroeg me af of er meer opa’s en oma’s zijn die op latere leeftijd tattoos hadden laten zetten, en waarom ze dat hadden gedaan. Speelde het nog mee dat ze er, door hun leeftijd, niet meer ‘hun hele leven mee hoeven te lopen’, zoals zo vaak als argument tegen tattoos wordt gebruikt? En wat vinden hun familieleden er eigenlijk van?

Ik sprak drie zeventig-plussers (waaronder de oma van mijn vriendin) die in de laatste jaren tattoos hebben genomen over hun tattoo en de betekenissen erachter. En ik vroeg ze hoeveel pijn het deed, in de hoop een beetje gerustgesteld te kunnen worden.

Eke, liet een jaar geleden een tattoo zetten (81 jaar)

Hoi Eke, wat voor tattoo heb je?

Een visje aan een hengeltje. Ongeveer twintig jaar geleden kwam ik dit plaatje tegen in de krant. Ik heb hem uitgeknipt voor op mijn graf. Later bedacht ik me dat het ook leuk zou zijn om hem op mijn arm te hebben. Dus vlak voor mijn tachtigste verjaardag nam mijn dochter me als verrassing mee naar zo een tattooshop. Daar schrok ik eerst wel van, maar ik doe altijd overal wel aan mee.

En waarom een vis?

Omdat ik heel erg van vissen houd. Ik vind het prachtig om de hele dag weg te blijven en langs het water te zitten. Als ik mijn hengels heb, heb ik echt het gevoel van vakantie. Dat gevoel is vereeuwigd op mijn arm. Ik hou niet van thuiszitten en chagrijnig zijn, ik ben graag buiten de deur.

Wat vind je familie van je tattoo?

Mijn kinderen – behalve mijn dochter – wisten niet dat ik een tattoo ging laten zetten, maar ze vonden het geweldig. Mijn kleinkinderen hadden het nooit van me verwacht en geloofden het eerst niet, maar zij vonden het ook heel leuk.

De man waar ik de tattoo vandaan heb, had nog nooit een tattoo gezet bij iemand van mijn leeftijd. Dat vond hij wel bijzonder, hij heeft zelfs nog een foto van me gemaakt.

Heb je de smaak nu te pakken en ga je je hele armen vol tatoeëren?

Nee, dat zeker niet! Dat vind ik niks. Ik had wel nog een plaatje van een vlindertje in de krant gevonden, die leek me wel wat voor mijn andere arm. Soms als ik aan het vissen ben, gaat er een vlinder op het einde van mijn hengel zitten. Dan denk ik dat dat mijn man is die ook even mee wil kijken. Zo gek ben ik wel.

Michael, heeft sinds zijn 66ste 6 tattoo’s laten zetten (75 jaar)

Ha Michael, vertel eens over je zes tattoo’s.

Ik werd geïnspireerd door een Amerikaanse vriend wiens lichaam compleet bedekt is met tattoo’s. Ik vond ze zo mooi dat ik dacht: dit moet ik ook eens proberen. In de winter woon ik een klein stadje in Thailand. Ik ging daar op mijn 66ste naar een tattoo artist en liet op allebei mijn schouders een ganesha zetten, de populairste god in het Hindoeïsme.

Een jaar later besloot ik nog iets verder te gaan. Ik koos drie kaarten uit een pak tarotkaarten uit de 17e eeuw uit Italië. De kaart van ‘The Fool’ liet ik op mijn 67ste op mijn buik tatoeëren, waar je intuïtie zit. Het jaar daarna, toen ik 68 was, liet ik ‘The Hermit’ zetten, omdat ik ervan hou om alleen te zijn. En aan de andere kant, datzelfde jaar, liet ik de zon met daaronder de geliefden zetten.

Op mijn 73ste liet ik nog een tattoo op mijn rug zetten die ik zelf heb ontworpen. In Alice in Wonderland is er een wit konijn dat altijd zegt: “I’m late, I’m late, for a very important date. No time to say hello goodbye, I’m late, I’m late.” Zo was ik vroeger ook. Ik had een heel druk sociaal leven en bij afspraken moest ik altijd na een uur alweer naar de volgende afspraak. Daarom werd ik ‘The White Rabbit’ genoemd.

Je tattoos hebben dus hele persoonlijke betekenissen?

Ja, mijn tattoos zijn het verhaal van mijn leven. De ganesha’s zijn een representatie van de momenten in mijn leven waarop ik obstakels heb moeten overwinnen. Er was een tijd in mijn leven dat ik de hele wereld in zwart wit zag; alle kleur was weg. Tot mijn 40ste was ik tandarts en had ik een heel burgerlijk leven. Totdat ik me af ging vragen wat ik nou echt zelf wilde. Ik had het een tijd lang moeilijk, maar op mijn 53ste ging ik tekenen en schilderen en veranderde mijn leven. De tattoos zijn een belangrijk deel van dat nieuwe leven.

Ik zie vaak oudere mannen die al veel langer tattoos hebben waarvan de tattoos niets zeggen over de persoon. Ik hou ervan als een tattoo past bij een persoon en het een verhaal vertelt.

Waarom nam je pas op latere leeftijd tattoos?

Ik had er nooit eerder aan gedacht, mijn leven was zo burgerlijk eerst. Het was niet omdat ik er bang voor was. Op een gegeven moment begon mijn spiegelbeeld me te vervelen. Toen ik de eerste twee tattoos had, vond ik mezelf er weer veel beter uitzien. Ik heb ze niet genomen omdat ik er relatief gezien minder lang mee hoef te lopen. Als je een tattoo neemt, moet je er echt in geloven, het moet echt een deel van jou zijn en veel voor jou betekenen. Als je dat doet, kun je er je hele leven mee rondlopen.

Ga je nog meer tattoos zetten?

Ik zit nu te denken over mijn volgende tattoo; die is niet erg ingewikkeld. Het wordt een op mijn oorlel, met twee vogels die vliegen, omdat ik erg veel reis. Ook dat hoort bij mij.

Joke, heeft sinds haar 60ste 5 tattoos laten zetten (71 jaar)

Hoi Joke, wat voor tattoos heb jij allemaal?

Ik heb vijf tattoos. De eerste heb ik tien jaar geleden laten zetten. Ik wilde er graag een op mijn been, maar had alleen nog geen plaatje, die heb ik bij de tattooshop uitgekozen. Na die tattoo heb ik een hele tijd niks laten zetten.

Maar een paar jaar geleden besloot ik dat ik mijn kinderen en kleinkinderen wilde vastleggen op mijn lichaam. Dus op mijn rug heb ik nu een tattoo met al hun voorletters. Ik vond het alleen wat leeg, dus in datzelfde jaar heeft de tattooartist hem uitgebreid met de tattoo op mijn schouder, een buddha. Eigenlijk zijn het dus twee tattoos die tot een zijn samengevoegd.

De tattoo op mijn borstkas met de tekst ‘Always be yourself’ heb ik impulsief genomen. Ik was met mijn buurvrouw op de zwarte markt en toen hebben we deze samen laten zetten bij Dean Saunders. De andere tattoo op mijn bovenarm heb ik met mijn kleindochter laten zetten. Dat is deze maand precies een jaar geleden.

Waarom heb je samen met je kleindochter een tattoo laten zetten?

Dat stelde zij voor, we zijn erg hecht. Met deze tattoos hebben we die sterke band vastgelegd. Ze heeft een zusje en toen zij net geboren was, ging het niet meteen goed met haar, ze moest in het ziekenhuis blijven. Daarom was mijn kleindochter, Priscilla, heel veel bij me. Ik was in die tijd als een moeder voor haar. Daardoor zijn we zo close geworden.

Je hebt ook nog een tattoo op je andere arm, wat betekent die?

Dit is een hart met de voorletters van mijn drie kinderen. Ik heb hem een paar maanden geleden laten zetten. Ik heb een hartstilstand gehad en mijn kinderen waren er om mij te reanimeren. Zonder hen had ik het nooit gered. Ik wilde laten zien hoe dankbaar ik was en dat heb ik met deze tattoo gedaan – hij betekent dus erg veel voor me.

Hoe was het om de tattoos te laten zetten?

Het deed geen pijn, bij die op mijn schouder viel ik zelfs in slaap door het zoemende geluid. Alleen het hart ging niet zo goed, omdat de huid daar te dun is. Het werd paars en beschadigde en de inkt liep uit. Toen zei de tatoeëerder: “Ik stop ermee.” Ik mocht een paar weken later terugkomen als de huid geheeld was. Het is zonde, want de tattoo is niet zo netjes en de huid rond die tattoo gaat wel vaker kapot. Maar ik ben er nog steeds heel blij mee. Die tattoo heb ik gekregen van de tattooartist omdat hij mijn verhaal kende, dat was aardig.

Je hebt dus de voorletter van kleinkinderen en kinderen op je rug. Wat als er nog een kleinkind komt? Of zelfs een achterkleinkind?

Als ik dat nog mee mag maken, dan komt die letter heel groot op mijn rug, of aan de voorkant, wat dan ook! Op deze manier zullen ze voor altijd bij mij blijven.