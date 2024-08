Tips voor als je een carrièreswitch naar webcamgirl overweegt

Als je vijf dagen in de week ergens op een stoffig kantoor saaie dingen in sheetjes zit te doen, omringd door plastic nepplanten en mensen die niet je vrienden zijn, kan je er weleens van dromen om het roer lekker helemaal om te gooien. Zoals als Foxy uit Londen deed, bijvoorbeeld. Ze was parttime basisschooldocent en recruiter, maar had daar op een dag helemaal genoeg van en besloot iets te gaan doen waar ze wel voldoening uit haalt: ze werd professioneel bdsm-camgirl. Sindsdien kennen mensen haar ook wel als The Foxtress. Ik vroeg haar hoe het is om je klotebaantje op te zeggen en webcamgirl te worden.



VICE: Hallo! Wat vond je zo kut aan je vorige baan?

Foxy: Het betaalde slecht, zeker als je bedenkt hoeveel energie het kost om goed les te geven. Daarnaast raakte ik gefrustreerd door het systeem. Mijn belangrijkste motivatie om docent te worden was om tijd door te brengen met leerlingen en ze te helpen. Het voelde steeds meer alsof ik dat niet kon doen en me vooral met bureaucratische dingen bezig moest houden. En ik werkte daarnaast ook als recruiter, wat helemaal verschrikkelijk was.

En toen dacht je: ik word gewoon een bdsm-camgirl.

Ja. Ik ben wat ze ook wel een ‘switch’ noemen, wat betekent dat ik zowel onderdanig als dominant kan zijn op de webcam. Dat is best ongebruikelijk in deze wereld.

Was er een specifiek moment waarop je het licht zag?

Op een gegeven moment liep ik tegen een burn-out aan en moest er echt wat veranderen. Ik heb altijd geleefd vanuit het idee dat je je door je instinct moet laten leiden, dus ik besloot te kappen en opnieuw te beginnen. Niet lang daarvoor had ik iemand ontmoet die inmiddels mijn beste vriendin is geworden, en als professionele dominatrix werkt. In het begin ging het nog wat moeizaam, maar ze moedigde me aan om ermee door te gaan. Ze hielp me om een account op te zetten op AdultWork, een site voor cammers, en leende me haar webcam.

Veel mensen hebben het idee dat camgirls passief zijn en maar gewoon doen wat mannen van ze verlangen, maar de praktijk is heel anders. Ik trek eigenlijk zelden mijn kleren uit. Ik kan gewoon aangeven wat ik wel en niet doe, en dat heeft me een soort zelfvertrouwen gegeven over mijn lichaam dat ik nooit eerder heb gehad.

Sekswerk heeft mijn leven veranderd. Ik heb een traumatische jeugd gehad en een aantal ongezonde relaties met mannen, en dit werk heeft me geholpen om meer controle over mijn lichaam te krijgen. Mijn klanten behandelen me beter dan mijn exen, en ik voel me gewaardeerd en geaccepteerd.

Foto door Charlie Pycraft

Hoe gaat het cammen in zijn werk?

Mensen gaan naar een site, en daar kunnen ze hun voorkeuren aangeven – of je dominant of onderdanig bent bijvoorbeeld. Als ik beschikbaar ben zet ik mijn camera aan, en stuurt de site een tweet naar mijn volgers, voor als ze met me in contact willen komen. Ik krijg per minuut betaald – ik bepaal het bedrag zelf en betaal een percentage aan het platform.

Wat vind je het leukst aan je baan?

Het grootste voordeel is dat het erg flexibel is. Ik kan mijn werktijden aanpassen aan mijn leven, in plaats van andersom. Ik kan precies stoppen wanneer ik wil. Ik ben blij dat ik niet gebonden ben aan het negen-tot-vijf-ritme. Dat heeft nooit echt bij me gepast, want ik raak snel verveeld.

Het is ook goed voor mijn mentale gesteldheid omdat het in essentie een baan is met veel menselijke interactie. Als ik iets aan hun sociale leven toe kan voegen zie ik dat als grote bonus; sommige klanten zijn ook fysiek of mentaal beperkt en komen weinig hun huis uit.

Zitten er ook nadelen aan dit werk?

Het is vrij grillig. De ene week is fantastisch en de week daarna verdien je misschien wel helemaal niks. Je kunt zo achttien uur achter je webcam klaar zitten en geen werk krijgen, maar ook meer dan tweehonderd euro in een paar uurtjes verdienen. Het fysieke onderhoud kost trouwens ook wel wat: mijn haar moet altijd goed zitten, mijn nagels moeten mooi zijn en ik moet ook vaak nieuwe lingerie of rekwisieten kopen.

Het kan ook heel eenzaam zijn. Onder de huidige Britse wetgeving is het toegestaan om als camgirl te werken, maar alleen als je in je eentje werkt. Als twee camgirls in dezelfde kamer zitten, maar ieder een eigen camera gebruiken en met verschillende mensen in contact zijn, zou dit onder de huidige wetgeving als een bordeel worden beschouwd. Als we legaal te werk willen gaan, zijn we dus gedwongen om alleen te werken.

Daarom pleit ik ervoor dat sekswerk in het Verenigd Koninkrijk gedecriminaliseerd wordt: het is tijd dat de overheid de mensen die in deze sector werken steunt en de verouderde wetten aanpast.

Wat is het grappigste dat je hebt meegemaakt?

Ik heb mannen zover weten te krijgen dat ze hun pik in de stroop hebben gedipt – veel zoeter dan dat wordt het niet.



Wat had je over je nieuwe baan willen weten voordat je was begonnen?

Hoe moeilijk het kan zijn om je plekje te veroveren – niet dat ik me daardoor af heb laten schrikken. Ik heb ook besloten om het niet aan mijn familie te vertellen, vooral om de eindeloze hoeveelheid vragen te vermijden. De meeste mensen die dichtbij me staan hebben er niks op tegen, maar het zou toch wel een stuk prettiger zijn om in een wereld te leven waar het gewoon sociaal geaccepteerd werd.

Photo by Charlie Pycraft

Wat zou je adviseren aan mensen die ook een carrière als cammer overwegen?

Word lid van FetLife, dat is een beetje het facebook van de bdsm-wereld is. Maak contact met mensen en lees wat ze posten, en ga naar evenementen. Er zijn regelmatig ‘munches‘, een soort bijeenkomsten voor bdsm‘ers in kroegen. Dat is een hele goeie manier om vriendschappen te sluiten, potentiële klanten te ontmoeten en meer over het werk te leren.

Welk cijfer zou je je eigen leven geven voor en nadat je van baan bent gewisseld? Eerst was het een nipte 3. Ik had totaal geen zelfvertrouwen, voelde mezelf elke dag lelijk en was een buitenbeentje. Nu is het eerder een 7 of een 8 – ik ben nog niet precies waar ik wil zijn, maar wel blij met waar ik nu ben. Ik ben vastbesloten om op een dag de 10 te bereiken.

Welk advies zou je geven aan andere mensen die hun baan verschrikkelijk vinden?

Als er iets anders is dat je leuker vindt: doen. Je hebt maar één leven, dus dan kun je het maar beter gelijk goed doen.

