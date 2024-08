Manieren om van de horrorwinter 2020 een behaaglijk feest te maken

Het is (nog net) september en dat betekent dat de ‘R’ in de maand zit. Normaal gesproken is dat de R van rillen en rotweer, maar dit jaar komen daar nog RIVM-maatregelen, rochelen en risico op een uiterst pijnlijke dood bovenop.

Dit klinkt alsof er ons een hartstikke saaie en eentonige winter te wachten staat, en dat is waarschijnlijk ook zo. Maar waarom zou je niet proberen er het beste van te maken? Er zijn namelijk allerlei dingen die je kunt doen om het ongemak van Siberische temperaturen en oplopende besmettingsgraden te compenseren. Onze Amerikaanse collega’s zetten al wat goede tips op een rij: ga in therapie, doe niet te ambitieuze maar doeltreffende workouts, koop een winterjas, neem een hobby, bel je vrienden en zet je over je aversie voor lichtsnoeren en knipperende kerstlampjes heen. Je zou ook kunnen proberen om het grootser aan te pakken en van Winter 2020 de meest behaaglijke winter ooit te maken. Hier zijn wat tips.

Overwinter op een corona-vrij eiland

Het zou zomaar kunnen dat je de afgelopen tijd hebt gedacht: waarde er maar geen dodelijk virus rond. Dan heb ik goed nieuws voor je: er zijn een aantal plekken op de wereld waar je wens is uitgekomen! En nu toch bijna niemand naar werk of school mag, is er niks dat je tegenhoudt om naar zo’n plek te emigreren. Wat dacht je van het idyllische en heerlijk afgelegen Sint-Helena? Op het eiland waar Napoleon zijn laatste jaren in ballingschap uitzat is de natuur prachtig. Napoleon zelf had na zijn Russische veldtocht wel genoeg van de elementen, hij vond de wind nogal guur en zat alsnog veel binnen. Maar ook dat kan op Sint-Helena. De ex-keizer verzon een superieure thuis-workout: hij liet een wip installeren. Dichterbij huis is Schiermonnikoog overigens een prima optie. Je kunt er een potje wadlopen en je bent er welkom zolang je er geld uitgeeft aan de lokale middenstand en zorgt dat jij niet degene bent die van dit gezonde paradijs alsnog een besmettingshaard maakt. Het aangescherpte advies is wel om “het aantal reisbewegingen te beperken”, dus boek alleen een enkeltje naar de mooie Wadden, en bouw daar je nieuwe leven op.

Sint Helena op de kaart (via Google maps.)

Bel met je oma of opa over nóg veel guurdere winters

Met een pandemie bovenop de reguliere winterdip is 2020 natuurlijk vrij extreem. Toch kan het altijd erger, en degenen die je daar alles over kunnen vertellen, zijn opa’s, oma’s en andere oude mensen. Zij hebben waarschijnlijk genoeg tijd om met je te bellen en te vertellen over nog veel ergere ontberingen. “De bloem voor je zuurdesembrood is op? Wat dacht je van de Hongerwinter? Bloembollen, dat was het enige wat wij te eten kregen! Een kapotte verwarming? In 1963 vroor het 18 graden, er stond een ijselijke wind, en toch gingen we met z’n allen de Elfstedentocht rijden. Wat zeg ik, in de recordwinter van ‘29 woonden we met zijn vijftienen in een half ondergelopen, tochtige plaggenhut! Wat ben jij een slappeling!” Voordat ze klaar zijn met hun verhaal is het alweer lente en is de pandemie voorbij.

‘Kom eens dichterbij’ van Gordon op repeat

Als er iemand is waar je op dit moment ver bij uit de buurt moet blijven, is het Gordon. Hij werd gediagnosticeerd met het (gelukkig tot nu toe asymptomatisch verlopende) coronavirus. Dat geldt echter niet voor zijn muziek. Kom eens dichterbij uit 2014 is een van de meest intieme en tegelijkertijd euforische liedjes ooit. Een aanstekelijk ritme, een meerstemmig koortje en flitsende synthesizers laten je al je ellende vergeten. “Mijn handen glijden langzaam zo lekker langs je lijf” zingt Gordon, terwijl zijn stem je omsluit als een gladde, mierzoete cocon. Eenzaamheid bestaat niet zolang Gordon coronaproof in je oor lispelt: jouw winter kan niet meer stuk.

Beleef alles wat je in 2019 hebt gemist

De winter van 2020 wordt er waarschijnlijk een waarin niet buitensporig veel leuke dingen te doen zijn. Dat zou je kunnen zien als een geweldige verademing. 2019 was namelijk één grote hysterische bedoening waarin genoeg gebeurde voor twee winters. Mensen bezochten het ene festival na het andere, en maakten daar voortdurend foto’s en video’s van zichzelf zodat hun vrienden op een ánder feest konden zien hoe leuk ze het wel niet hadden. FOMO werd volksziekte nummer één en na het jaar 2019 moest iedereen op mindfulnesscursus om weer te leren hoe je in het Nu moet leven.

Dankzij al dat vastgelegde materiaal heb je nu de hele winter de tijd om op YouTube eens goed te bekijken wat je nou echt gemist hebt allemaal, en dat kan zonder ook maar een mens aan te raken, veilig van onder een dekentje in je eigen huiskamer. Zo kun je net doen alsof je alsnog deelneemt aan dit officieuze pontfeest/plakkerig vleesfestijn tijdens ADE of dit pré-carnavalsspektakel in Almere.

De winterslaap

In het boek Mijn jaar van rust en kalmte (2018) van de Amerikaanse schrijver Ottessa Moshfegh, probeert een meisje met behulp van allerlei kalmeringsmiddelen een jaar lang te slapen. Ze hoopt dat ze daardoor al haar problemen kan vergeten en als herboren weer wakker kan worden. Toen ik het las dacht ik: wat zou dat heerlijk zijn. De baard van Jaap van Dissel, de dreadlocks van Willem Engel en de verontrustende gebaren van doventolk Irma zouden vervliegen tot roze rookwolken waarop ik weg zou drijven. Ik zou pas wakker worden als de economie weer hersteld was en het verdriet over alle doden enigszins weggestorven.

Volgens somnoloog (slaapdeskundige) Marike Lancel is een jaar lang slapen op kalmeringsmiddelen “helemaal geen goed idee” om te proberen. Gelukkig is een boek lezen ook een soort wegdromen naar een andere wereld, en er is meer goed nieuws: mensen zouden technisch gezien in staat moeten zijn om, net als dieren, in winterslaap te gaan. Volgens een artikel van begin dit jaar in The Atlantic heeft NASA een manier ontwikkeld om tijdens een vlucht naar Mars even je temperatuur omlaag te krikken. Die techniek is nog niet op iemand getest, maar wie weet kun jij proefkonijn zijn en lig je de hele winter in een capsule aan de sondevoeding.

Elke dag Oud en Nieuw

Een van de meest glorieuze dagen van 2020 zal 31 december zijn, de dag waarop we afscheid kunnen nemen van dit rampjaar. Toch is er een grote kans dat het een bescheiden feestje wordt: de kroegen zouden wel eens dicht kunnen zijn, en misschien mogen we zelfs niet eens de straat op om vuurwerk te laten knallen. Waarom zou je die gigantische party-energie die er normaal gesproken allemaal op één dag uitkomt niet uitsmeren over elke avond van het komende halfjaar?

Begin er gewoon vanavond mee. In een zeer select gezelschap kijk je naar de klok. Terwijl de wijzer naar de twaalf kruipt en jij oliebol na oliebol naar binnen propt, bouwt de druk in de fles champagne zich op. Je telt af van tien naar nul. Plop! Hoera! Gelukkig Nieuwjaar Over 92 Dagen! Je geeft iedereen in de kamer drie luchtkussen, een ellebooggroet of een Namasté-buiging, drinkt de fles leeg en kruipt in bed. Morgen weer een bijna-oudjaarsdag.

(Disclaimer: dit is uiteraard niet goed voor je gezondheid of je portemonnee, maar het is in ieder geval behaaglijk)