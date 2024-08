Onze Pitboy filmde en crowdsurfte door de moshpit van Lil Pump tijdens Woo Hah!

Noisey’s Pitboy (m/v) is iemand die moshpits van dichtbij filmt, met gevaar voor eigen leven (oké, dat laatste is overdreven, maar het klinkt wel lekker dramatisch). Dit keer stuurden we Pitboy naar het concert van Lil Pump op Woo Hah!. Pitboy kreeg een speciaal pak aan en een camera op zijn hoofd. Verder moest-ie het lekker zelf uitzoeken. Wij stonden een stukje verderop ons af te vragen of de camera wel goed verzekerd was. Het resultaat is een sterk staaltje cinematografie, waarvan je het gevoel krijgt dat je zelf ook in de pit bij Lil Pump durfde, ook al was je in werkelijkheid heel ergens anders op dat moment.Bekijk de waanzin hieronder.