Young Thug wil zijn naam veranderen

Beeld via YouTube.

Wat is het toch heerlijk om de carrière van Young Thug te volgen. Waarom? Nou, bijvoorbeeld vanwege het volgende: binnenkort komt Thugs mixtape Jeffery uit. Rap Radar had een interview hierover met Lyor Cohen, de baas van 300 Entertainment, het label waar Thug getekend is. Cohen vertelt in dit interview dat Thugger het plan heeft om zijn naam te veranderen voor de release van zijn album.

Wat wordt die nieuwe naam? Oh, niets bijzonders hoor. “No, My Name is Jeffery.” Dat was geen quote, dat is zijn nieuwe naam. Die hele zin. Niet alleen Jeffery. Niet gewoon Jeffery Lamar Williams.

Hij verandert zijn naam naar No, My Name is Jeffery. Dit is nog vreemder dan die keer dat Prince besloot om The Artist Formerly Known As Prince te worden.

Cohen zei in dit interview:

“De realiteit is dat Young Thug binnenkort niet meer Young Thug zal zijn. Zijn nieuwe naam wordt No My Name Is Jeffery. No, My Name is Jeffery. Dat is zijn nieuwe naam. En als je de reclame ziet, dan snappen jullie allemaal wat we hier bij 300 aan het doen zijn.”

Cohen vroeg ook aan fans, de pers en de wereld om respectvol om te gaan met de naamsverandering van de rapper. “Respecteer het en gebruik deze nieuwe naam in de toekomst. Dat is belangrijk voor ons allemaal.”

Zoals Thug zou zeggen: “Truuuuuuuuuueoooohhhhh!”

Luister een stukje uit het interview hier:

Vorige week kwam er een video uit van het nieuwe nummer van Thug en Travis Scott, Pick Up The Phone. Bekijk het hier: