Zelfgebakken chips

Voorbereiden: 10 minuten

Totaal: 35 minuten

Ingrediënten

120 ml witte wijnazijn

koolzaadolie, om in te frituren

Bereidingswijze

1. Mix de azijn met ongeveer 1500 ml water.

2. Schil de aardappelen en snij ze zo flinterdun mogelijk. Leg de plakjes vervolgens in het azijnwater.

3. Verwarm (op middelhoogvuur) een laag van 10 cm olie in een sauspan met dikke bodem. Gebruik een thermometer om de temperatuur te controleren en wacht tot de olie een temperatuur van 190° graden Celsius bereikt heeft. Giet de aardappelplakjes af en droog ze grondig af met een stuk keukenpapier. Frituur de aardappelplakjes in kleine plukjes tot ze knapperig en goudbruin zijn, ongeveer 3 minuten per batch. Laat de chips uitlekken op keukenpapier, strooi er naar smaak zout en/of paprikapoeder overheen en gooi ze in een grote schaal.