Deze zomerpudding is misschien wel het beste dessert dat je deze maand gaat eten

Nederlanders zijn niet altijd bekend met Vlaamse woorden die anders zijn in het Nederlands, wat wel eens voor verwarring kan zorgen. Zo staat een lolly in België beter bekend als een ‘lekstok’ en wordt ham ‘hesp’ genoemd.

Hetzelfde probleem hebben de Amerikanen met het Brits. Amerikanen zien een pudding als een romige kwarkachtige substantie die negen van de tien keer naar chocolade, vanille of karamel smaakt. En ook roept pudding bij ons voornamelijk glibberige en drillerige varkensbotassociaties op.

De Britten daarentegen gebruiken het woord pudding om de haverklap. Ze hebben het over zwarte pudding, wat gewoon bloedworst betekent (dat is toch wel effe wat anders dan Dr. Oekter gelatinezakjes), Yorkshire pudding, wat wij een pasteitje zouden noemen, en ook hebben ze het over rode pudding, een nogal mysterieuze ‘pudding’.

Maar als je de Britse pudding echt in het zonnetje wil zetten, dan kan je dat het beste doen door middel van een zomerpudding: een weelderige toren van cake, fruit, room en bloemen. Het lijkt weinig op de pudding die je vroeger als kind at, maar dat is eigenlijk alleen maar goed.

Julia Ziegler-Haynes maakt de perfecte zomerpudding in onze serie The Dinner Bell. Haar dessert is een eetbaar symbool voor kwaliteit, charme en extreme schoonheid, terwijl je er niet veel voor hoeft te doen.

Je begint met het bakken van een lichte, suikerzoete citroentijmcake. Deze snij je vervolgens in lagen om daartussen een romige slagroom te kunnen smeren (met Griekse yoghurt voor het extra yes-effect). Vervolgens heb je fruit nodig, heel veel fruit. Het is midzomer dus je kunt overal de meest verse en sappige besjes krijgen.

Het is misschien wat grijs weer momenteel, maar de zomer kan je ook zelf kleur geven. Met deze taart.