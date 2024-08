Werk jij thuis? Zoom laat het je baas weten als je niet oplet

Miljoenen mensen van over de hele wereld moeten door het coronavirus gedwongen thuiswerken. Dat betekent dat we niet alleen afhankelijk zijn van stabiel internet, maar ook van populaire videochatprogramma’s – al werken die vaak niet helemaal zoals ze beweren te doen.



Met name Zoom heeft er ongelooflijk veel gebruikers bijgekregen. De aandelen van het bedrijf zijn met zo’n 20 procent gestegen sinds het begin van de COVID-19-uitbraak. Maar nieuwe gebruikers moeten op een paar dingen letten: de dataverzameling van het bedrijf, het twijfelachtige privacybeleid en het feit dat je baas erachter kan komen als je niet met je onverdeelde aandacht bij een vergadering bent.

Videos by VICE

Zoom heeft een functie die ‘attention tracking’ heet. Volgens de site van het bedrijf houdt het programma bij of deelnemers langer dan 30 seconden niet naar het actieve Zoom-gesprek kijken. De functie kan wel worden uitgeschakeld, maar alleen als de organisator dat toestaat.

“De organisatoren van een vergadering kunnen het zien als een deelnemer langer dan 30 seconden niet gefocust is op de desktopversie van Zoom of de mobiele app,” zegt het bedrijf. “‘In focus’ betekent dat het Zoom-scherm openstaat en actief gebruikt wordt.”

Op de website staat dat het programma de gebruikers niet in de gaten houdt met video- of audiotechnologie, maar Zoom reageerde niet op onze vraag hoe deze trackingfunctie dan wel precies werkt. In het verleden kondigden ze de functie aan als een manier waarop docenten onoplettende leerlingen in de gaten konden houden.

“Of het nou uw video, een powerpoint of desktop presenteert, als Zoom op de computer van een leerling niet de app is die groot in het scherm openstaat, krijgt u in de deelnemerslijst een klok-icoontje naast hun naam te zien,” zei het bedrijf destijds.

“Dit kan handig zijn als u uw leerlingen wil beoordelen op hun aanwezigheid,” ging het bedrijf verder. “In het virtuele klaslokaal vertaalt alles wat u als docent doet om betrokkenheid en aandacht te faciliteren zich naar blijvend succes in het klaslokaal.”

Screenshot: Zoom

https://twitter.com/samfbiddle/status/1238192654862577664

Het is daarnaast ook niet bijzonder moeilijk om de functie te omzeilen. Gebruikers die graag wat werk willen verzetten en ondertussen naar hun baas moeten luisteren, zouden volgens een twitteraar Zoom open kunnen laten staan op een telefoon of tablet, om vervolgens op een laptop aan het werk te gaan (of Red Dead Online te spelen).

Nieuwe gebruikers moeten er ook op letten dat Zoom – net als de meeste bedrijven – een enorme waslijst aan gegevens over je verzamelt, zoals je gebruikersnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over je baan, informatie van je facebookprofiel, de specificaties van je telefoon of computer, en “informatie die je uploadt, verstrekt of maakt terwijl je de dienst gebruikt”.

“Als u deelneemt aan een opgenomen vergadering of u zich abonneert op Zoom-cloudopnamediensten, verzamelen we informatie van u via zulke opnames,” zegt het bedrijf. “Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten.”

Hamza Shaban, een journalist voor The Washington Post, zei op Twitter dat het privacybeleid van het bedrijf zowel terughoudend als dubbelzinnig geschreven is. Het bedrijf erkent namelijk niet of en hoe het profiteert van de gegevensverzameling.

Screenshot: Zoom

Vorig jaar werd er een privacyklacht tegen Zoom ingediend door het Electronic Privacy Information Center (EPIC). Ze beschuldigden Zoom ervan dat het “opzettelijk zijn webconferentieservice heeft ontworpen om beveiligingsinstellingen van de browser te omzeilen en de webcam van een gebruiker op afstand in te schakelen, zonder medeweten of toestemming van de gebruiker”.

In veel delen van de wereld is er nog geen goede privacywetgeving, waardoor het niet altijd makkelijk is om erachter te komen welke gegevens Zoom precies van je verzamelt. Mensen die nu thuiszitten en graag met hun collega’s in contact willen blijven, zouden misschien een alternatief moeten overwegen om er zeker van te zijn dat hun privacy wordt gewaarborgd.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.