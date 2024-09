Pop najwyższej jakości. Posłuchaj “Paper or Plastic” Brooke Candy

Mijają cztery lata odkąd Brooke Candy z impetem wtargnęła w nasze życia prezentując mocne bangery “Das Me” oraz “Everybody Does”, bez których nie możemy sobie wyobrazić żadnej domówki. Od tego momentu wydała jeszcze kilka kawałków i mikstejp, zrezygnowała z warkoczyków, przestała pić i zapowiedziała długo wyczekiwany debiutancki album “Daddy Issues”, którego produkcji podjęła się sama Sia.

Premierowo prezentujemy numer “Paper or Plastic”. I choć nie ma tutaj mocnej nawijki znanej nam z dotychczasowej twórczości Brooke, okazuje się, że artystka odnajduje się doskonale w popowej stylizacji. “Time keeps on wasting, but I’m too high to be wasting with all this yolo and rap shit, my heart is elastic” – słyszymy w przesłodkim nagraniu odniesienia do równie fajnego “Elastic Heart” Sia. Candy kontynuuje dobry nastrój słowami: “Living for the days, living for the nights, living for the chance to give what’s right, now tell me who the hell you think I am”.