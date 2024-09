Donald Trump jest tak okropny, że YG wypuścił kolejne wideo do remiksu “FDT”

Nie ulega wątpliwości, że oryginalna wersja “Fuck Donald Trump” YG i Nipsey Hussle’a uderzyła mocniej niż remiks, który wpadł do sieci kilka tygodni temu. G-Eazy i Macklemore nie mają takiej mocy sprawczej, by zjednoczyć członków Bloods i Crips tak jak zrobili to raperzy z Los Angeles. “How’d he make it this far / How the fuck did it begin / a Trump rally sounds like Hitler in Berlin” – słyszymy w zwrotce G-Eazy’ego. Nie że nie ma racji i nie to, że jego serce nie jest we właściwym miejscu, ale to nie jest wystarczająco ostre. “This man’s not peaceful / Racism’s evil / This man hates Muslim that’s a billion fucking people” – G-Eazy rapuje niczym pijany student politologii na Facebooku.

YG udostępnił właśnie wideo do remiksu kawałka. Zobaczycie w nim wiele czarno-białych scen protestujących ludzi. To działa na wielu poziomach, jeśli podobają wam się wersy G-Eazy’ego. Co innego zwrotka Macklemore’a, która działa od razu i nikt nie może winić tego gościa za jego zdolności do gapienia się w kamerę i tego, że wygląda jakby naprawdę się przejmował. YG również bawi się w najlepsze, nawijając o tym jak nasikałby na pola golfowe Trumpa.

Videos by VICE

Tak właściwie to najlepsze z tego teledysku są ostatnie sekundy, kiedy przypadkowi ludzie na ulicy mówią: “zbudujcie ten mur” przed kamerą, na co słyszą w odpowiedzi: “Lubię białych gości, ale nie ciebie”. “Wszyscy moi bracia na dzielni znajdą cię. Pieprzyć Trumpa”.

Sprawdźcie klip poniżej, a następnie zajrzyjcie do naszego wywiadu z YG pod tym linkiem.