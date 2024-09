Kehlani szczera jak nigdy w poruszającym singlu “24/7”

Zdjęcie Brianna Alysse dla VICE

Najnowszy singiel Kehlani, “24/7”, to mocna opowieść o słabościach zwykłego człowieka, który w obliczu sławy mierzy się z nieprzyjemnościami ze strony innych. “It’s OK to not be OK / to dive in your pain / And it’s alright to not be alright / To search for your light” – tymi wersami ku pokrzepieniu serc wokalistka otwiera inspirującą piosenkę. W refrenie natomiast słyszymy: “I don’t know nobody who thinks that they’re somebody 24/7”.

Videos by VICE

To bardzo ważne i mądre słowa, które napisała 21-letnia piosenkarka, przechodząca niedawno załamanie nerwowe z powodu plotek na temat jej relacji z PARTYNEXTDOOR i innych spekulacji dotyczących jej eks-chłopaka, i przy okazji gwiazdy NBA, Kyrie Irvinga. “24/7” doskonale przypomina nam o powiedzeniu: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Sprawdźcie numer poniżej.