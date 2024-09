Po raz pierwszy od siedmiu lat Skrillex zagrał razem z From First to Last

Wszyscy kochający emo (oraz ci, do których dociera Internet), wiedzą że Sonny Moore aka Skrillex, dołączył do swojej starej ekipy From First to Last i w styczniu nagrał z zespołem nowy kawałek “Make War”. Dla słodkiej ulgi ludzi po dwudziestce, którzy beznadziejnie utknęli w przeszłości, wygląda na to, że zjednoczenie grupy nie było jednorazowym spotkaniem ponieważ: FROM FIRST TO LAST WŁAŚNIE ZAGRALI KONCERT Z SONNYM MOORE’EM NA WOKALU. ZAGRALI “EMILY” I “NOTE TO SELF”! SERIO, SĄ NA TO DOWODY!

Gig miał miejsce podczas Emo Nite w Los Angeles, regularnej imprezy, na którą ludzie przychodzą, by posłuchać emo i pozytywnie się wystrzelić (choć może zdołować?). Najbezpieczniej będzie napisać, że jak dotąd to największa rzecz, jaka wydarzyła się na tym koncercie. Czy to oznacza trasę FFTL? Album? Tego nie wie nikt, ale radziłabym wam się nad tym poważnie zastanowić, obejrzeć poniższe wideo, płakać, że nie mogło was tam być i rozważyć zakup nowego paska z ćwiekami bowiem rok 2017 to rok <3 emo.