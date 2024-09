Wiz Khalifa obezwładniony i aresztowany przez sześciu policjantów za… jeżdżenie na hoverboardzie na lotnisku

Ostatnio sprawy na Twitterze Wiz Khalify potoczyły się lawinowo po tym, jak raper zatweetował, że “przed momentem został obezwładniony i skuty”. Wiz nie byłby sobą, gdyby nie przystąpił do szczegółowego zrelacjonowania zajścia, do którego doszło na lotnisku LAX w Los Angeles. Raper został powalony na ziemię ze swojego hoverboarda.

Khalifa wrzucił na Twittera wideo nagrane przez przechodnia, w którym dyskutuje z policjantami nakazującymi mu zejście z deski. Kolejny filmik, tym razem z Instagrama artysty, to już Wiz leżący na podłodze i skuwany przez funkcjonariuszy. Wypadki potoczyły się bardzo szybko i bardzo nieoczekiwanie, jak to często bywa z zatargami z przedstawicielami niewidzialnej ręki prawa. Zobaczcie wideo poniżej.

All because I didn’t want to ditch the technogy everyone will be using in the next 6 months. Do what you want kids. pic.twitter.com/7F0KIQgFrA