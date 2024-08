Dez perguntas que você sempre quis fazer para alguém sem olfato

Uma versão desta matéria foi originalmente publicada pela VICE México.

Ficar com o nariz entupido e sem conseguir sentir cheiros quando você está gripado pode ser brutal. Imagine passar a vida inteira assim. Pessoas que têm anosmia, a perda do olfato, fazem exatamente isso. Pode ser algo temporário ou crônico; em alguns casos, as pessoas nascem assim, em outros, a condição se torna mais pronunciada com o tempo.

A VICE falou com Valeria Torres, uma mexicana que mora em Paris e que é completamente incapaz de sentir cheiros, sobre como é a vida com anosmia. Perguntamos como ela descobriu a condição, que comidas ela gosta e se tem alguma vantagem em não sentir cheiros. Ela também nos falou sobre seus grandes desafios, e o que ela gostaria de poder cheirar.

VICE: Como você descobriu que tinha anosmia?

Valeria Torres: Desde cedo eu sabia que tinha algo estranho comigo, mas um dia foi a chave. Meu pai e eu estávamos numa padaria com vários pães recém-assados. Eu conseguia perceber que o ar estava denso, e meu pai disse: “Que cheiro delicioso de pão, né?”. Inspirei o mais profundamente possível e não consegui sentir o cheiro de nada. Mesmo depois daquele momento, só alguns anos depois meu pai acreditou na minha completa falta de olfato. Foi quando médicos começaram a me examinar para saber se era anosmia.

Como você tem certeza que não está fedendo?

Uso todo tipo de perfume; adoro a sensação de estar fresca e limpa. Não conseguir sentir o cheiro de nada faz eu me esforçar mais na minha higiene pessoal, mas no meu círculo íntimo – amigos e família – o pessoal está acostumado às minhas perguntas constantes sobre o cheiro das minhas roupas, cabelo e tudo mais.

Em se tratando de desodorantes, só confio naqueles indicados pelo meu dermatologista. Quanto a perfumes, minha mãe me ajuda a escolher os meus. Me sinto atraída pelo design dos vidros, mas ela é a única pessoa que toma a decisão final sobre a fragrância.

Tem alguma coisa que você consegue sentir o cheiro?

Nada em particular. Mas se há um cheiro forte – bom ou ruim – sinto que o ar fica mais denso por alguns momentos. Por um tempo tentei um tratamento não tradicional de acupuntura onde eles injetavam vitaminas para estimular meus nervos. Não lembro o nome do lugar, mas consegui distinguir um cheiro por um segundo. Era um cheiro indescritível, e totalmente efêmero ao mesmo tempo.



Qual o aspecto mais perigoso da anosmia que você já experimentou?

Já passei por alguns vazamentos de gás. Num deles, eu estava sozinha, dormindo no segundo andar da minha casa, enquanto o primeiro andar se enchia com gás do meu forno. Não percebi nada, mas lembro que, naquele exato momento, eu realmente queria fumar um cigarro. Chame de destino ou coincidência, mas não consegui achar meu isqueiro. Um pouco depois, meus pais apareceram e, assustados, gritaram para eu não usar nenhum tipo de chama. Eles conseguiam sentir o odor. Também já tive intoxicação alimentar de comida estragada que parecia em perfeitas condições pra mim.

Qual a coisa mais deliciosa que você já comeu na vida?

Sem pensar duas vezes, as chilaquiles [prato mexicano] da minha avó. Não ter olfato também afeta seu paladar, e por isso é difícil para mim escolher um prato, mas as chilaquiles da minha vó são as melhores, ponto. Comendo, escolho sabores gerais e a textura tem um grande papel em como sinto prazer com a comida.

Que cheiro você gostaria de poder sentir?

Eu adoraria poder sentir o cheiro de uma noite fria em qualquer parte calma do mundo, acompanhado de um chá de frutas, páginas de um livro velho e um cigarro.

Você acha que seus outros sentidos são mais desenvolvidos?

Às vezes é inútil comparar certos sentidos, mas, por exemplo, com a visão – desde que era pequena eu jogava esse jogo onde tentava ler as letras mais distantes, e honestamente, eu sempre conseguia. Então, nesse sentido, sim, minha visão é um pouco mais desenvolvida.

Se você pudesse substituir seu olfato por outro sentido, qual seria?

De todos os cinco sentidos, olfato é o que a maioria das pessoas – eu também – têm menos medo de perder. Gosto tanto dos outros que não me imagino trocando um pelo outro.

Tem alguma coisa que você gosta em não poder sentir nenhum cheiro?

Tem pequenas vantagens. Algumas vezes a cidade fede, e quando saio para passear com meus amigos, todos sofrem, e eu sou a única pessoa tranquila no grupo.

Qual a coisa mais surpreendente em não ter esse sentido?

Na literatura, e para algumas pessoas também, é difícil descrever o cheiro de um objeto sem comparar com o cheiro de outro. É difícil não usar adjetivos que fazem referência a coisas que não conheço, mas as pessoas que conseguiram descrever um cheiro para mim fizeram isso se referindo a sentimentos, emoções e metáforas.

