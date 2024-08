Assim estão os cenários dos “Western Spaghetti” realizados em Almería

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Espanha.

Nos anos 60, Clint Eastwood começava a sua carreira em pleno Deserto de Tabernas, Almería, Espanha, e os habitantes da região passavam o ano de rodagem em rodagem como figurantes, cavaleiros, especialistas… Hoje em dia, muitos dos moradores locais abandonaram a zona por falta de oportunidades e pela inexistência de serviços.

Era uma Vez No Oeste, o filme de 1968 realizado por Sergio Leone, é considerado por muitos a obra prima do “western spaghetti”. Nele, resume-se toda a essência do género: ferrovias que param em lugar nenhum, pistoleiros impiedosos, mulheres com passados ocultos e homens duros sedentos de vingança.

Quentin Tarantino expressou em várias ocasiões a sua admiração por este filme, tal como o fizeram realizadores como Scorsese, os irmãos Cohen, George Lucas e Steven Spielberg.





Esta pérola do cinema foi filmada quase integralmente num local a apenas meia hora de carro de Almería, numa zona a que, no entanto, é muito complicado chegar sem um veículo. Algo típico nesta zona em que as povoações carecem de ligações através de transportes públicos.

O local chama-se Western Leone, um negócio familiar que, tal como outros na região, cenários de clássicos do grande ecrã, luta por sobreviver por entre a vasta oferta turística da Província.

Decidimos enviar ali dois fotógrafos almerienses, Miguel Frías e May Peralta, para que captassem a essência destes locais, retratassem o que resta da era dourada do cinema e percebessem se há ou não futuro no deserto.

É difícil que essa época dourada do western regresse a Almería, não só pelas condições da região, como também pelo facto de o cinema ser algo que muda tanto como as modas. A verdade é que, hoje, fazem-se muito menos filmes de cowboys. No entanto, isso não quer dizer que as paisagens naturais do Deserto de Tabernas sejam menos impressionantes e não continuem a ser o cenário perfeito para rodar filmes.

De resto, de há alguns anos a esta parte e, sobretudo, a a partir da filmagem de Exodus (2014), de Ridley Scott, parece que Hollywood se voltou a lembrar de Almería. O ano passado estrearam várias produções de grandes orçamentos, que foram ali filmadas, como por exemplo Risen, Assassin’s Creed e, claro, Game of Thrones, onde se criou a terra dos Dothraki, em El Chorrillo, muito próximo de Western Leone.