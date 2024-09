Ouça a Björk Discotecando um MC Brinquedo em Nova York

Imagina que você tá numa festa feita num porão, pouca gente em volta, e do nada um ser todo saltitante usando roupa preta de látex e uma máscara cheia de brilhos começa a discotecar. Aí a galera demora um tempo pra perceber que a tal pessoa é a Björk. Foi bem isso que aconteceu na sexta passada (15), quando a cantora e produtora fez um DJ set secreto na festa de aniversário de cinco anos da Tri Angle Records, como parte do Red Bull Music Academy Festival.

Como toda boa festa estranha com gente esquisita, Björk tocou de tudo: Kate Bush, artistas da Tri Angle como Rabit, Lotic e Hanz; e uma aparição surpresa de ninguém menos que MC Brinquedo e MC 7Belo, com a música “Sabe que Dia É Hoje“, produzida pelo André Mendes, que apareceu aqui no THUMP lançando seu primeiro som pelo Arrastão, aquele selo de novinhos do funk do Omulu. Pra provar que não é zoeira, o set completo no player acima não nos deixa mentir (a partir dos 31 minutos). Nem o vídeo abaixo (a partir dos 22 segundos):

O empresário da KL Produtora e do Brinquedo, Emerson Martins, ficou sabendo por alto dessa novidade. “Alguém me mandou alguma coisa disso daí, mas a gente ficou mais inteirado de um cara que cantou uma música do MC Bin Laden lá no Programa do Faustão“, conta. Mas nem por isso ele ficou menos feliz, afinal é a primeira vez que um músico internacional toca uma música do jovem MC. “Que legal! As coisas tão acontecendo de uma maneira maravilhosa. A gente já ficou meio surpreso com tudo que tá acontecendo com o Bin Laden, né? O Skrillex tá tocando a música dele, o Diplo… Só os DJs nº 1 do mundo na eletrônica. Então a gente vai se acostumando, porque a gente tá trabalhando pra isso na verdade.”

E a Björk ainda mandou um recado todo bonitinho, dizendo que tocou suas “batidas preferidas”, quando divulgou a setlist e o link pro set dela. Saca só:

Eu gostaria de desejar ao selo Tri Angle um aniversário incrivelmente sublime e agradecê-los por ter me convidado pra ser DJ na festa deles. Não poderia estar mais honrada em tocar nessa companhia!!! A mix que eu toquei foi meu presente a eles: colocando junto algumas das minhas batidas preferidas do ano passado com alguns dos meus vocalistas favoritos cantando suas melhores canções:

!!! essa é a minha tracklist !!!

warmthnesss björk

the musicians in the mix are :

abida parveen/rabit

kate bush/lotic/vessel

mariza/rabit

chilean flutes/the haxan cloak/lotic

john tavener/haxan cloak

amália rodriquez/rabit

abida parveen/bloom

hans reichel/sudanim

baka people

mc brinquedo

c.z.

shut up and dance

hanz/virtua mima

cut hands

death grips

david hykes

kate bush/rabit

lung/lotic remix

kramphaft

jeremih

total freedom

brandy