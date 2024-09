O Com Truise transformou “Prayers/Triangles” do Deftones em um cintilante sonho neon

O Com Truise está num pico produtivo ultimamente, tendo lançado seu novo EP Silicon Tare e remixes para Digitalism e Midnight to Monaco nos últimos três meses. Sempre com uma pegada experimental, o produtor de L.A. inova mais uma vez com seu novo trabalho, um remix do último single do Deftones, “Prayers/Triangles”.

Em sua forma original, a faixa do grupo, do seu mais recente disco Gore, é uma série de seções de guitarras e vocais calmos, mas emanando caos. Pelas mãos habilidosas de Truise, o single se derreteu e se tornou um arranjo efervescente e cintilante de sintetizadores ousados que roubam os holofotes dos vocais do frontman do Deftones, Chino Moreno.

“Foi um desafio muito empolgante pra mim, porque eu não remixo muitas bandas e foi a primeira vez que eu remixei uma faixa de ‘metal’”, diz o Truise ao THUMP, por e-mail. “Eu tive que separar os vocais e começar com uma tela em branco pra poder fundí-los com o meu som. Foi definitivamente uma honra trabalhar com os áudios crus do Deftones. Estou ansioso pela reação dos fãs.

Escute ao remix do Com Truise de “Prayers/Triangles” do Deftones:

