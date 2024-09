David Guetta, Euro 2016 e a Tosca Genialidade dos Hinos Dance do Futebol

A EURO 2016 na França ocorrerá em menos de um ano e, ao mesmo tempo que o torneio será para sempre o irmãozinho nerd da Copa do Mundo, ele ainda faz com que todas as outras notícias pareçam irrelevantes por um mês inteiro para os europeus, além de proporcionar mais oportunidades de ver uns comerciais da Gillette com a Seleção Inglesa.

Mas nessa semana, a UEFA resolveu dar uma apimentada nessa festa. O semi-deus do EDM e esquisitão favorito David Guetta foi selecionado para compor o tema da competição, fazer a curadoria da música do estádio e tocar na cerimônia de abertura no Stade de France.

Em sua declaração, Guetta disse animado, “música e futebol andam de mãos dadas quando se trata de celebração e diversão e quero ajudar a fazer dessa EURO a maior e mais memorável que já existiu. Queremos que os fãs se conectem completamente com tudo que fizermos”. A ideia de que música e futebol andam de mãos dadas é completamente verdade, se você estiver preparado para aceitar que trampolins e metadona também têm tudo a ver. Os resultados das aventuras do futebol na dance music têm sido responsáveis pelas produções mais absurdas, toscas, desmedidas e absolutamente incríveis já feitas.

Este fenômeno é melhor caracterizado nesta compilação abominável/magnífica: Euro Football Party Dance Anthems (Ultimate Edition). Apesar de seu nome ser maior do que o de uma sequência de Piratas do Caribe, a coletânea é repleta de pequenas emoções. Apresentando grandes nomes como Da Poor Boys, The Wembley Legends e Partynation, essa é uma explosão musical tão ímpar que quase foge de definição. Sem saber ao certo se é trance, power-rock ou big band de sopros, o tão abrangente gênero aqui representado fica provavelmente melhor definido simplesmente como ‘zueira’. Para você mesmo viver esta alegria, aqui está uma compilação dos melhores hinos dance do futebol, só para você ir fazendo o esquenta para o próximo verão.

“Ole Ole Ole” – David Navarro

Não há forma melhor de dar início aos trabalhos do que com o icônico e melódico “ole, ole, ole” espanhol entoado pelos ingleses doidões. Aposto que toda vez que você ouve um grupo de fãs de futebol saradões saindo cantando de um pub londrino, pensa consigo mesmo, “isso é legal, mas não é transcendental o suficiente”. Agora substitua a música pela do David Navarro, que a água se transforma em vinho. Parece o John Smith chapado de MDMA.

“Eye of the Tiger” – Wildfire ft. Slash

Este é, definitivamente, um hino pré-partida. É aí que tudo começa. Essa faixa soa como aquele adolescente que já experimentou cigarro e usava uma roupa-de-sair com aquelas estampas maori e uma imagem de um dragão nas costas. Ela soa como uma festa onde todo mundo está falando sobre motos na área de fumantes. Ou como um filme que só saiu em DVD chamado Rua Walker: A Testemunha de Satanás (tradução livre).

“Latin Revenge (Cash Hunters Edit) – Da Poor Boys

Nada lembra mais o campeonato de futebol europeu quanto a América Latina. Presumidamente, numa tentativa de manter o clube de garotos imaculados da UEFA bem focados, incluiram essa malandra faixa cheia da sacanagem rítmica de Copacabana e um baixo sinistro. Uma pequena trivialidade interessante sobre essa faixa: é a pior coisa que já ouvi desde o sucesso do Peter Kay’s All-Star Animated Band.

“Chariots of Fire” – The Flame

Lembra quando o Mr. Bean tocou o tema de Momentos de Glória nas Olimpíadas e nós estávamos tão inebriados que rimos de forma boba, coletiva, patriota e orgulhosa? Bom, esquece isso. Essa incarnação desta faixa é agora uma paródia caprichosa que só se encaixa com quem é fã de Outnumbered ou com a galera que genuinamente acha o Comic Relief (ou Alívio Cômico, tradução livre) engraçado. Essa versão do placar icônico não me remete a corrida. Me lembra de correr pelo espaço vestindo uma capa flamejante. É o som do Torres emplacando seu gol da vitória contra o Jens Lehmann. Como o comentarista de YouTube eloquentemente disse: “Essa é a melhor música para se ouvir enquanto você está fazendo o dever de casa.”

“You’ll Never Walk Alone (Three Lions Mix) – Wembley Legends

Não tenho ideia do que isso está fazendo numa compilação de hinos dance visto que parece com tipo a “Status Quo week” no X-Factor. Bom, ilhas baleárias? Certamente esse som é a parcela inglesa da tracklist e realmente faz o seu sangue alvo-rubro correr mais quente. É provavelmente o que o Steven Gerrard vai tocar no seu carro quando ele inevitavelmente enlouquecer e embarcar numa onda de assassinatos na região de Anfield em aproximadamente quatro anos.



“Carnival De Paris” – Dario G

E não podemos esquecer, o hino dance de futebol se tornou o único lugar onde você pode encontrar break-beats latino-americanos, apitos e gaitas. Não achei o mix do Furtado aqui, como foi anunciado na Euro Football Party Dance Anthems (Ultimate Edition), então você vai ter que se contentar em imaginar uma batida 4×4 em cima dessa versão.

