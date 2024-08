Depois de oito temporadas, ninguém em “Game of Thrones” aprendeu o que quer que seja

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Canadá E, JÁ SABES, TEM SPOILERS E ASSIM.

Depois da batalha anti-climática de “A Longa Noite” na semana passada, a ameaça White Walker desapareceu oficialmente. Estamos agora num ponto em que o “boss” final de Game of Thrones está à vista, já que Cersei está preparada e pronta para enfrentar os bons que restam e que impediram os avanços do Night King.

Como foi escrito pelos criadores da série, DB Weiss e David Benioff, houve muita confusão no episódio de domingo à noite para se poder estabelecer o tabuleiro final de uma disputa equilibrada entre Cersei e Daenerys. Com 80 minutos, “The Last of the Starks” parece dois episódios espremidos num só, com um início lento e tranquilo, em que os nossos personagens recebem um alívio bem merecido antes de serem rapidamente transportados pelo mapa para onde a série precisa que eles estejam, tanto física como politicamente.

Passamos uma grande parte do episódio na afterparty da Batalha de Winterfell, a ver Gendry a ser transformado em lorde e rejeitado por Arya Stark, Ser Jaime a tirar a virgindade a uma Ser Brienne para breve desgosto de Tormund Giantsbane e muita tensão entre o herói de guerra do Norte, Jon Snow e a sua cada vez menos popular Dragon Queen.

Depois, há a questão do “segredo Targaryen” de Jon Snow, que permaneceu em segredo durante 10 minutos, com a desconfiança contínua entre as irmãs Stark e Daenerys Targaryen. E, a partir daí, Daenerys vê um dos seus dois dragões ser morto numa emboscada e Tyrion faz um discurso idiota para tentar que Cersei se renda, ao que ela responde com a execução de Missandei, amiga e conselheira de Daenerys (uma cena bem realizada por David Nutter, que mostra a execução a partir da da perspectiva de Grey Worm – o guerreiro mais estóico do programa, que não consegue olhar).

Tudo isto parece-se um pouco demasiado com a temporada passada, em que Estão Sempre a Acontecer Montes de Coisas – o que é o que tende a acontecer quando se está com pressa para chegar ao final da série. Mas, a desvantagem de toda esta acção é que ninguém – excepto talvez Varys e Bran – está a tirar um bocadinho de tempo para reflectir sobre o que raio é que as pessoas estão, realmente, a fazer. Lembra-te que esta foi uma série que construiu a sua notoriedade sobre conflitos humanos e consequências imprevistas. Os personagens cresceram com uma complexidade que foi moldada pelos traumas pessoais e pelo mundo ao seu redor. Heróis que se transformaram em vilões, vilões em heróis e as decisões tomadas, embora imperfeitas, pelo menos, fizeram sentido narrativo.

Enquanto o episódio da semana passada foi uma série de julgamentos de personagens que produziu mais perguntas do que respostas, “The Last of the Starks”, foi um reconhecimento de que os personagens estão a ficar mais burros a cada episódio. Abaixo, uma lista de pessoas que parecem não estar a aprender nada.

Daenerys Targaryen

Não aprendeu com a história dos Targaryen

Daenerys acabou de se esquecer do seu apelido? Não é esta a mesma Daenerys Targaryen que entrou em GoT ao ser-lhe contada a mesma história cansativa do seu pai, Mad King Aerys II Targaryen? O mesmo Targaryen volátil que foi queimando os seus inimigos como se fosse apenas um mau hábito? E essa história fatídica foi-lhe contada uma e outra vez por todos os conselheiros que ela conheceu, certo? Ser tão on-brand sobre a fetichização da sua legitimidade, não pode ser assim tão saudável. Numa cena, Daenerys pede directamente a Jon Snow para manter a sua identidade de Targaryen em segredo – especialmente da sua família – no interesse da sua reivindicação. Numa outra sequência, a sua obsessão por tomar King’s Landing leva-a a ignorar o conselho de Sansa de esperar que as tropas ataquem, dado que metade do seu exército foi dizimado um episódio antes, pelo amor de Deus.

Esta foi a mesma Daenerys que, na sétima temporada, afirmou que não queria mais ser vista como a “rainha das cinzas” e rejeitou um ataque directo a King’s Landing. Mas, agora, ela perdeu outro dragão e a sua conselheira de confiança, Missandei – a única mulher negra neste programa – devido a uma visível falta de paciência. Esquece a influência silenciosa de Jorah Mormont, ou o conselho de Tyrion. Ela está pronta para enlouquecer de vez.

Jon Snow



Não aprendeu com Ned Stark

Pensar-se-ia que Jon podia aprender a mentir, com a execução de Ned Stark como um legado. Sim, é óptimo torcer pelo gajo honrado com olhos de gato, mas pelo amor dos velhos deuses, aprende a lição e aguenta um minuto sem contares verdades difíceis.

Num dos seus movimentos mais ao estilo Ned, Jon promete a Daenerys que não revelará a sua identidade Targaryen, apoiando assim a sua reivindicação ao trono. Apenas uma cena mais tarde, porém, faz exactamente isso com as suas irmãs Stark – que confiam tanto em Daenerys como num Lannister -, porque não consegue mentir, acho eu. Depois, foi Sansa que contou a Tyrion sobre Jon e Tyrion contou a Varys, com a sua personalidade vira-casacas. Sim, tenho a certeza de que isto não terá nenhum efeito no destino de Daenerys … Tu não sabes nada, Jon Snow.

Gendry

Não aprendeu sobre em quem é que Arya se tornou

Imagina que acabaste de derrotar o “mega boss” Night King e, basicamente, como grande prémio recebes um pedido para ser empregada doméstica de um gajo a quem és capaz de ir à tromba na boa. Gendry não aprendeu nada sobre em quem Arya se tornou e isto, claro, nunca vai acontecer. Tenho a certeza de que há uma bela dama nas Stormlands para ti, amigo.



Tyrion

Não aprendeu a ser um Lannister

Lembra-te do que lhe disse Sansa no início desta temporada em “Um Cavaleiro dos Sete Reinos”: “Costumava pensar que eras o homem mais esperto vivo”. Estas são palavras que ela diz a Tyrion por acreditar numa “promessa” de Cersei. Ela não precisa de elaborar, porque todos nós pensamos a mesma coisa sobre o nosso querido Tyrion: ele já não é o homem mais inteligente de Game of Thrones. Ao longo dos anos, vimos Tyrion sobreviver entre os Lannisters, Littlefinger, Varys e outros que manipulam e traem como os melhores. Até agora, a história implicaria que ele fosse um especialista na arte de meter as pessoas umas contra as outras. Talvez tenha sido o vinho, mas parece que o nosso Tyrion se esqueceu de como jogar os seus velhos jogos – ou pior, está a adoptar uma ingenuidade ao estilo Jon Snow.

É difícil imaginar, por exemplo, que o Tyrion da primeira temporada contaria aos Varys – o chefe de espionagem que serviu cinco ou seis governantes diferentes – sobre Jon ser o herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Também é difícil imaginar que Tyrion negligenciaria avisar os Daenerys sobre a divulgação em massa dessa informação. E, por fim, na primeira temporada Tyrion nunca esperaria que a sua irmã Cersei se rendesse a alguém com um exército esgotado, especialmente alguém que envia um irmão que ela detesta como seu porta-voz (pelo menos negociou bem com Bronn, o que realmente pareceu um flashback da primeira temporada).

Jaime Lannister

Não aprendeu com Cersei

Isto é mais sobre o que Jaime não fez do que o que espero que ele venha a fazer (matar uma rainha). Vamos ser honestos. Jaime entende Cersei melhor que a maioria. Dividiu uma cama com ela, teve filhos com ela e passou a maior parte da última temporada ao seu lado. Como um homem que lutou em campos de batalha em nome da sua irmã (e, como ele nos lembrou, empurrou uma criança pela janela fora por ela), não há razão para estar ausente do planeamento de um ataque Lannister. Num esforço para se redimir e parar a sua irmã, esperar-se-ia que lembrasse Daenerys da força mais astuta de Cersei, o consistente hábito que ela tem de emboscar os seus opositores. Quero dizer, pelo menos, lembrar Daenerys das armas de matar dragões que os Lannister claramente encomendaram em escala industrial.

Se estamos a falar de falta de aprendizagem, isto é realmente evidente num Jaime que ainda acredita que Cersei é tão terrível quanto ele. Que ele sozinho pode ficar ao lado dela e domá-la de alguma forma. Porque, sim, ele chegou muito perto de ser esse tipo de anti-herói, mas a tragédia é que ainda não consegue ver o quão passada a sua irmã realmente é.

O exército Targaryen

Não aprendeu com o episódio 3, The Long Night



Game of Thrones fez saber que nunca é bom apressares-te para entrar em qualquer tipo de guerra. Caraças, Leeroy “Jon Snow” Jenkins poderia garantir-te isso uma e outra vez. Com o episódio quatro, o exército de Targaryen mostra-se como uma força quase aniquilada por claros erros estratégicos. E pensar-se-ia que um exército seguiria o conselho de Lady Sansa e tentaria levar as coisas devagar depois deste tipo de perda, mas não.

Aparentemente, era uma boa ideia voltar para um Dragonstone desprotegido sem recurso a batedores, sabendo que o inimigo é, literalmente, um pirata com uma frota marítima superior. Não vamos esquecer também que Daenerys já perdeu um dragão e tem um segundo ferido. Se eles fossem verdadeiramente os seus bebés, a sua segurança seria uma prioridade. Ela já enfrentou flechas gigantes anteriormente, então porquê esquecê-las agora?

Bran ‘The Three-eyed Raven’ Stark

Não aprendeu com o seu tempo enquanto um “Bran”

Ele é o Stark com acesso a todas as histórias. Mas, ainda fica ali na boa enquanto amigos vivem e morrem, decidindo apenas ocasionalmente usar as suas capacidades para alertar alguns e responsabilizar outros. Por tudo o que é capaz de fazer para o bem da humanidade, ainda é o mesmo miúdo do passado e do futuro que opta por atirar uma ou outra frase críptica, ao mesmo tempo que oferece a ocasional sugestão com propósito e inteligência. No fundo, tal como Game of Thrones no seu actual estado.

