Fotos das últimas horas da última noite de Glastonbury

Este artigo foi originalmente publicado na VICE UK.

Quando o sol se levanta na manhã de segunda-feira em Glastonbury, grande parte dos que por ali andam já lá estão há cinco dias, a sobreviver quase exclusivamente com base numa dieta de MDMA, cerveja morta e uma ou outra fatia de pão de forma cada vez com menos coisas em cima. Ainda que bastante divertida, esta vida acaba por ter as suas consequências.

Videos by VICE

O fotógrafo da VICE, Chris Bethell, passou as últimas horas da noite de domingo e as primeiras horas da manhã de segunda-feira, a fotografar o que se passava à sua volta, desde o fim do concerto de Ed Sheeran no palco Pyramid, até aos últimos resistentes que ficam até ao nascer do sol no Stone Circle.

VICE photographer Chris Bethell spent the last hours of Sunday night, and the early hours of Monday morning, shooting what he saw around him, from the end of Pyramid headliner Ed Sheeran’s set to the Tough Mudders of the sesh watching the sun come up at the Stone Circle.

@CBethell_photo

More on VICE:

All the Worst Drug Chat We Overheard at Glastonbury

Glastonbury’s Political Ambitions Were Finally Realised in Corbyn’s Speech

I Became a Fidget Spinner to Try to Understand Fidget Spinning