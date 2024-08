Fotos do verdadeiro futebol russo tiradas antes da Copa

Lendo as muitas matérias sobre a Rússia “varrer a sujeira para baixo do tapete” antes da Copa do Mundo, você tem a impressão de que o que vamos ver no próximo mês não representa realmente a cultura cercando o jogo no país-sede deste ano. Isso não quer dizer que a situação é tão caótica quanto os tabloides estão tentando fazer parecer na internet, mas a maioria dos times do país normalmente não jogam mesmo nos estádios novinhos em folha que custaram milhões para construir.

Antes da Copa do Mundo FIFA deste ano, o projeto de fotografia global Goal Click — que “tem a missão de ajudar as pessoas a se entenderem através do futebol”, segundo o CEO e cofundador Matthew Barrett — mandou câmeras para fotógrafos do país, pedindo que eles mostrassem a “Rússia real” e a cultura do futebol russo através de seus próprios olhos.

Sete fotógrafos tiraram fotos em 13 locais do país. Um deles, Sergey Novikov, viajou para seis cidades, e disse sobre a experiência: “Documentei espaços públicos que foram drasticamente alterados por causa da Copa 2018 — superfícies da nossa paisagem urbana, marcadas por objetos visíveis que tentam mostrar o envolvimento da cidade com o espetáculo de massa”.

Leia os relatos dos seis fotógrafos aqui. Abaixo você vê uma seleção das fotos que eles tiraram.

Ecaterimburgo, Sergey Poteryaev

Ecaterimburgo, Sergey Poteryaev

Ecaterimburgo, Sergey Poteryaev

Ecaterimburgo, Sergey Poteryaev

Kaliningrado, Sergey Novikov

Kazan, Alexander Levin

Moscou, Sergey Novikov

São Petersburgo, Ayoub Abdelrahim

Saransk, Sergey Novikov

Tosno FC, São Petersburgo, Ayoub Abdelrahim

Níjni Novgorod, Sergey Novikov

Montes Urais, Sergey Novikov

Montes Urais, Sergey Novikov

Montes Urais, Sergey Novikov

Volgogrado, Alexander Grivin

Veja mais fotos do projeto no Goal Click.

