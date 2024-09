O King Mono se Inspirou no Jazz e no El-P, do Run the Jewels, para a Faixa “No Hands”

Você até conhece o King Mono, só não sabia disso até agora. O duo de produtores é formado pelo Jeremy Wilms e pelo Little Shalimar, e Shalimar foi o responsável pela produção dos dois discos do Run the Jewels, a dupla foda e mega elogiada do El-P e do Killer Mike. “[O El-P] é um grande amigo e um monstro no estúdio”, conta. “Aprendi muito sobre cortar e desconfigurar com ele. Eu acho que você vai ouvir muito dessa influência dele sobre mim no próximo disco do King Mono”.

Sobre o disco, Shalimar comenta que se chamará Bump in the Night, o primeiro do duo. Pra (não) deixar vocês pasando vontade, lançamos aqui a faixa “No Hands”, um dos dois instrumentais que vão rolar no álbum e que eles descrevem como “um R&B chiclete, estranho, funky ou alguma merda assim”. A música com pegada jazz foi feita com uma bateria eletrônica conectada a pedais de guitarra, misturada aos guinchos do amigo e multi-instrumentista Stuart Bogie e uma clarineta inconfundível. De acordo com o King Mono, eles juntaram as cordas de um piano com fita isolante pra criar um “som seco, com um certo baque. Só esperamos que gostem, talvez dancem ou transem ouvindo essa música”.

Videos by VICE

Bump in the Night sai no dia 31 de março pela Tummy Touch Records. A pré-venda tá rolando por aqui.