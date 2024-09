Para o Mat Zo, o EDM É o Dente Podre da Música Eletrônica

O Mat Zo simplesmente não a-guen-ta mais a indústria da música eletrônica, e você PRECISA saber que ele está de saco cheio porque ele quer que você saiba disso. O produtor londrino passou o último fim de semana numa verborragia nervosa no Twitter, soltando algumas verdades verdadeiras sobre esse negócio como, por exemplo, “a música eletrônica tem dentes podres que precisam ser extraídos”.

A treta do cara com o gênero se dá porque a dance music, que antes era uma cultura underground na qual esquisitões e nerds podiam ser acolhidos, passou a ser comandada por pessoas de quem esses excluídos fugiam, tudo graças ao sucesso comercial do EDM.

Videos by VICE

Electronic music used to be a bunch of nerds/geeks/outliers, and I have a lot invested in trying to keep it that way

— . (@Mat_Zo) May 29, 2015

The cool people came with their money and ghost producers and us nerds had to start competing with then

— . (@Mat_Zo) May 29, 2015

A música eletrônica consistia em um bando de nerds/desajustados/excluídos, e eu tenho investido muito pra que continue assim

Os caras legais chegaram com a grana e seus produtores fantasmas, aí nós, os nerds, passamos a competir com eles

A gente vê quase toda semana DJs reclamando da estupidez do EDM, mas Zo dá um passo além e chama na chincha pessoas específicas, que por acaso são os maiores artistas do mundo.

I had great electronica role models growing up, cus they were in the spotlight. The spotlight is now on a bunch of fakes

— . (@Mat_Zo) June 2, 2015

Eu tinha ótimos modelos pra me espelhar na [música] eletrônica quando eu era mais novo, porque eles estavam sob os holofotes. Agora os holofotes estão em um bando de farsantes.

Ele começa metendo o pau no Tiësto:



.@tiesto once said to me “those trance guys are a bunch of old losers” maybe cus they stuck with their passion and didn’t go chasing pussy

— . (@Mat_Zo) May 29, 2015

More people should know what these frauds are really thinking

— . (@Mat_Zo) May 29, 2015

For too long these guys have pretended make their own music succeeded and leave us actual producers to struggle

— . (@Mat_Zo) May 29, 2015

Funny how when I joke about producing for @krewella blogs go crazy but when I call out @tiesto they go silent. Interesting

— . (@Mat_Zo) May 29, 2015

Tiësto uma vez me disse “esses caras do trance são um bando de fracassados velhos”, talvez porque eles seguiram a paixão deles e não foram caçar buceta

Mais pessoas deveriam saber o que essas fraudes pensam de verdade

Por muito tempo esses caras fingiram fazer a própria música, ficaram famosos e deixaram nós, produtores de verdade, ralando

Engraçado como os blogs piram quando eu brinco que tô produzindo pra Krewella, mas quando eu puxo a orelha do Tiësto fica todo mundo quieto. Interessante

Aí ele parte pra cima de outro gigante do EDM e (antigamente) do trance, Markus Schulz:

In my time dealing with @MarkusSchulz he tried to trap me in a contract with armada, call me a rookie, give me terrible advice

— . (@Mat_Zo) June 1, 2015

Everyone else I know thats worked with him thinks he’s a dick

— . (@Mat_Zo) June 1, 2015

I’m just getting him back for those years of my life wasted @MarkusSchulz

— . (@Mat_Zo) June 1, 2015

Quando eu tinha que lidar com o Markus Schulz, ele tentou me sacanear pra fechar um contrato com a Armada [Music], me chamou de novato e me deu uns conselhos horríveis

Todo mundo que eu conheço e que trabalha com o cara, acha que ele é um cuzão

Só tô cobrando Markus pelos anos perdidos da minha vida

De acordo com Zo, os caras que prestam são poucos:

Caras como o Skrillex, Above & Beyond, Eric Prydz e Deadmau5 são alguns dos únicos artistas verdadeiros que encabeçam festivais

Ah, e o Diplo é um produtor não-tão-bom-mas-até-que-é-daora:

Not all DJs with ghost producers are frauds btw, @diplo is a good example. He built his career on being different and playing what he wants

— . (@Mat_Zo) May 29, 2015

You think @diplo is all butthurt cus I said he has ghost producers? Nah, this is shit hes said in interviews, he knows where his skills lie

— . (@Mat_Zo) May 30, 2015

Nem todos os DJs com produtores fantasmas são fraudes, por sinal. O diplo é um bom exemplo. Ele fez sua carreira sendo diferente e tocando o que queria

Vocês acham que o Diplo tá todo ofendido porque eu disse que ele usa produtores fantasmas? Nah, é besteira, ele mesmo disse isso em entrevistas, ele sabe quais são as habilidades dele

E quando Diplo respondeu Zo, o londrinho rebateu:

. @diplo great music takes time, and what looks like complaining is actually someone just standing up to you for the first time in years

— . (@Mat_Zo) June 3, 2015

Diplo: Tem dois jeitos dee um DJ mudar o mundo.. 1 Fazer boa música.. 2 Reclamar de outros DJs bem sucedidos.. Ah, pera, só tem um jeito

Mat Zo: @diplo música boa leva tempo, e o que parece com reclamação na verdade é só alguém te defendendo pela primeira vez em anos

Uma treta sobre música eletrônica não está completa até que o Deadmau5 entra no meio dela:

I complained about shit before it was cool. lols were had, but then i got to work making the changes i complained about. there you go Zo.

— deadmau5 (@deadmau5) June 3, 2015

Eu já reclamei sobre algumas merdas antes da moda pegar. Foi engraçado, mas depois eu fui trabalhar pra mudar as coisas que eu estava criticando. Aí vai, Zo.

Aí a cagada tava feita e a guerra de tuítes começou:

.@Mat_Zo here’s a thought… start your own label and put your own shit out. At the stage you’re at in the game, shouldn’t be that difficult.

— deadmau5 (@deadmau5) June 3, 2015

. @deadmau5 if you paid any attention to the world you’re in you’d see I did start my own label, and that’s where I’m releasing my album

— . (@Mat_Zo) June 3, 2015

@Mat_Zo the world I’m in is the one i made. start centering your view on yours. 1 less megalomaniac i have to fuckin deal with.

— deadmau5 (@deadmau5) June 3, 2015

Zo: mas o lance não era com você, então não sei do que você está falando

Deadmau5: aqui vai uma dica: abra seu próprio selo e lance suas próprias merdas. No palco é você que manda, não deveria ser tão difícil.

Zo: se você prestasse atenção no mundo em que vive saberia que eu realmente tenho meu próprio selo, e é por ele que eu vou soltar meu disco

Deadmau5: o mundo no qual eu vivo é o mundo que eu fiz. começa a centrar sua visão no seu mundo. um megalomaníaco a menos no mundo com quem eu tenho que lidar, porra

Zo: além de você mesmo?

E o Zo quer deixar bem claro que ele não tá falando bosta:

People think they have no power to change things because the fanbase is uneducated. Well, whos gonna educate them, promoters?

— . (@Mat_Zo) May 30, 2015

Most promoters got into dance music for the same reasons I did, and they feel powerless too. They know people need educating

— . (@Mat_Zo) May 30, 2015



As pessoas acham que elas não podem mudar as coisas porque a base de fãs dela é sem educação. Bom e quem vai educá-los, os promotores?

A maioria deles entrou na dance music pelos mesmos motivos que eu, e eles se sentem impotentes também. Eles sabem que as pessoas precisam de educação.

Por que as pessoas precisam muito saber das cagadas de bastidores:

Btw, you know you can pay to headline a festival. Many big names do it to secure the best slots, its about $100,000

— . (@Mat_Zo) May 29, 2015

Aliás, vocês sabem que dá pra pagar pra ser headliner de um festival. Vários grandes nomes fazem isso pra garantir os melhores horários, custa uns 100 mil dólares

Por enquanto, parece que Zo deixou a metralhadora (leia-se “o Twitter”) de lado. Não é a primeira vez que ele desceu a lenha em produtores e mixers fantasmas que se alastraram pela música eletrônica. Em 2014, o própro Zo admitiu ter usado mixers fantasmas pro seu programa de rádio, e disse que a prática o fez sentir desconectado e perdido. A pergunta mesmo é: essa comida de rabo generalizada vai realmente fazer alguma diferença ou a indústria vai pouco de lixar pra isso e continuar com o negócio?

Mat Zo no Twitter



A Michelle Lhooq é a editora de features do THUMP. Acompanhe a verborragia dela no Twitter.