Ouça a Mix Feita por Jimmy Asquith, o Chefão da Lobster Theremin

A Lobster Theremin ser tornou um selo pra ficar de olho com o passar dos anos, graças ao material forte que eles lançaram de nomes como Palms Trax, Steve Murphy, Snow Bone, Hedge Maze e Daze. Os caras têm o compromisso de quebrar as barreiras da pista, e seu chefe e tocador de theremin é o Jimmy Asquith. Pedimos pra ele nos mandar uma mix exclusiva e olha só, o cara atendeu nosso chamado,

Conversamos com o Asquith depois do seu set matinal no FOUND Festival, em Brixton, Londres, antes de pegar um voo pra Berlim pra um show do selo às quatro da manhã. O dono da Lobster Theremin e criador do clube Find Me in the Dark deu a letra sobre a mix pro THUMP.

Videos by VICE

“É uma mistura estranha e variada de coisas que eu quero unir. Eu tô gostando muito de ambient no momento, então os primeiros dez minutos são dedicados à isso. Aí entra uma faixa esquisita que passa pelo grit-beat-house/jungle e depois volta pro ambient. Em seguida vem um bagulho mais pesadão e bizarro, uma parte toda de eletro e techno no fim. Eu queria tentar costurar tudo isso junto de uma forma coesa, pra que fizesse sentido pro público. Antes de as pessoas pensarem ‘opa, o que são todos esses gêneros?’, elas pensam ‘caramba, o que foi isso?!’. Isso reflete meu gosto em geral, não gosto de tocar só uma coisa”.

Influenciado pelo “house, techno e eletro pesadão”, Asquith gosta de começar do zero quando vai fazer um set. “Normalmente eu começo meus sets com uma faixa de ambient pra dar uma zerada na vibe da pista ou do palco, porque às vezes as pessoas querem aplaudir e apreciar mesmo o artista que eles acabaram de ver. Você quer começar de novo, pra mim é como os atos de uma peça de teatro. Você não quer uma coisa única e longa. Existe algo a dizer no silêncio de uma boate. As pessoas gostam de ter a chance de externar sua paixão, mesmo quando não está tocando nada. Se ainda por cima você vem com uma música boa, a galera pira”.

Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Ouça a mix no player abaixo:

Lobster Theremin está no Twitter // SoundCloud // Facebook