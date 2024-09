MIXED BY Cazzette

Diga com quem andas que direi quem tu és. Para o duo sueco Alexander Björklund e Sebastian Furrer, também conhecidos como CAZZETTE, essa obviedade é bastante real. Os caras devem sua descoberta a Ash Porunouri e a rapaziada do At Nigh, grupo de Estocolmo, casa do brodinho de cabelos dourados Avicii. A influência do primo poderoso e o fato de que a dupla faz um dos sons mais divertidos da dance music escocesa, tem ajudado na carreira dos rapazes que estão por trás de faixas como “Beam Me Up” (do primeiro álbum do CAZZETE, Eject de 2012) e “Sleepleess”, que virou um hit instantâneo na Suécia. Os dois também são conhecidos por seus remixes — desdobrando sons de uma pá de artistas como o James Blake cuja faixa “Limit To Tour Love” foi remixada recentemente pelos escoceses.



Em 2015, os carinhas continuam a estruturar sua produção. Junto com o lançamento do novo single do CAZZETTES, “Together”, que estará no próximo EP da dupla, Desserts, os caras invadiram nosso MIXED BY e mandam ver num passeio de uma hora por seus aclamados edits, bootlegs e remixes.



TRACKLIST:

Alesso feat. Roy English – Cool (Sonny Alven Remix)

Dennis Ferrer – Hey Hey (DFs Attention Vocal Mix)

Galantis – Peanut Butter Jelly

Tchami feat. Stacy Barthe – After Life

CAZZETTE – Together

Disclosure – Bang That

Enzo Siffredi – Sometimes

Eric Prydz – Generate (Kölsch Remix)

Oliver Heldens – Bunnydance

Prok & Fitch – Walk With Me (Axwell vs Daddy’s Groove Remix)

Kill The Noise feat. Tommy Trash – Louder

CAZZETTE vs Yomyayasu Hotei – Battle Without Honor Or Humanity

Skrillex & Diplo feat. Snails – Holla Out (Tarantula Mix)

Galantis – Runaway (U & I) (Dillon Francis Remix)



Cazzette está no Facebook // SoundCloud // Twitter