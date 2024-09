MIXED BY Flashmob

Depois de lançar uma gravadora boutique e com uma carreira saudável marcada por faixas impressionantes como “Brick House”, “Need in Me” e a recente colaboração “Who” ( (lançada em todos os lugares, da Defected a Get Physical), o duo de Milão Flashmob já tem cadeira cativa na elite da house music. As músicas deles não tem muita firula e as mais destruidores costumam começar de um jeito bem simples: uma introdução relaxada na bateria eletrônica, caixas abafadas e um bumbo marcadão. Depois disso, eles amarram tudo com uma linha de baixo irresistível. Os caras manjam sua própria fórmula muito bem e trazem esse sabor certeiro para a edição de hoje da MIXED BY. Relaxa e aproveita 57 minutos de house dos bons.

Tracklist

Marc Houle – Over the Top

Davide Squillace & Philipp Bader – Free the Visa

Federico Grazzini – Tourmaline

Marcman – Antiteza

Makam – This Deep

Paul Nazca – Under The Map (Truncate Remix)

Traumer – Swish

Fjaak – Plan A

Ellen Allien – Come To Me

Marco Effe – 266XL

Fjaak – Don’t Leave Me