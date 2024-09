MIXED BY Steve Bug

Existe o bom, o ótimo e o essencial. Steve Bug e seu selo Poker Flat, que já existe há 15 anos, são especialistas em house e techno, Bug, que é alemão de nascença, alcançou esse status quase caônico com o poder do groove e da melodia, então ele fez sua estreia no MIXED BY parecer brincadeira de criança.

“A gente nunca quis ser ‘a próxima grande novidade’. A gente não quer impressionar pessoas com os novos artistas que são super hype”, contou Bug ao THUMP no ano passado. “A gente prefere lançar músicas que têm uma pegada mais atemporal, ao contrário de apoiar qualquer coisa que tá bombando hoje em dia”.

Pra sorte dele, o house e o techno provavelmente estão bombando mais do que nunca, e seu conhecimento acadêmico da história da cultura club estoura nas caixas de som. Essa mix conta com artistas da Poker Flat como Tim Engelhardt, Joeski e o próprio Bug antes de tocar faixas de Seth Troxler, Ten Ven e do novo pupilo da label, Josh Wink. Com 13 músicas em uma hora, ele mostra que você não precisa estourar fogos de artifício a cada minuto pra manter sua plateia empolgada. “Quero fazer as pessoas felizes com a música que eu gosto”, diz Bug. “Eu prefiro mergulhar no meu próprio som do que sobreviver fazendo algo que não me dá prazer”.

Tracklist:

1. Tim Engelhardt – Isa – Poker Flat Recordings

2. &lez – Resall – Visile Records

3. Maurice Aymard – Air (Pezzner’s Shallow Mix) – Galaktika Records

4. Steve Bug – Pants On Fire – Poker Flat Recordings

5. Ten Ven – When I Met You – Noir

6.Atjazz – Fox Tooth – Local Talk

7. Joeski – Come On – Poker Flat Recordings

8. ID – Live Life – Mobilee

9. Seth Troxler – CZ – Tuskegee

10. Josh Wink – Denial (Tweak Dub) – Ovum

11. Hyenah – Tale From The Dirt feat Aquarius Heaven – Freerange

12. |Oxia – Just More – Saved