MIXED BY Zero 7

O verão de 2014 viu muitas das mais reverenciadas performances da eletrônica do Reino Unido retornarem de forma brilhante. Basement Jaxx voltou com um LP sensacional, Groove Armada está pipocando novas jams e o look atemporal de Sam Hardaker e Henry Binns, também conhecidos como Zero 7, estão aí com um novo EP que prepara o terreno para o novo álbum dessa temporada, e isso meus caros, vai garantir que esse começo de semana seja melhor, ainda mais com uma hora de mix de house e techno.

Roman Fluge e Anthony Naples escolheram optar pelo extremo bom gosto nesta mix e voltaram atrás pegando em sua bagagem de récordes um punhado de velharias que fazem eles pirarem, escolhendo excluir um single cut do seu próprio arsenal de produções. Isso aqui não é nada perto daquela promo de mix fofa – os caras do Zero 7 são true, selecionam pra valer. Se liga no som aí em cima!

Tracklist:

Morphosis – Musafir

Roman Flugel – Dishes and Wishes

DJ Nori – Happy Sunday (Maurice Fulton Mix)

Tambien – Der Elf

Telephones – Blaff

Omar S – Annoying Mumbling Alkaholik

Magnesii – Lava Jam

Anthony Naples – Perro

Rheji Burrell – Apt 3A

Da Posse – Searchin Hard

Rhythim is Rhythim – Feel Surreal

Mr Fingers – Amnesia

