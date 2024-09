Ouça o Primeiro EP Solo do Nicolas Jaar em Quatro Anos

É difícil definir qual o efeito causado em nós pela música do Nicolas Jaar. Seu trabalho é, ao mesmo tempo, reflexivo e selvagem. O movimento de suas músicas podem parecer lentos, antes de surgirem infalíveis beats e bass borbulhantes. Simplificando, enquanto escutamos Jaar é osso saber se permanecemos sentados, levantamos, dançamos, meditamos ou ficamos emburrados. Em seu último EP, Nymphs, não é diferente. E também, como de costume, é totalmente brilhante. Você pode ouvir as duas faixas que compõe esse trampo abaixo, “The Three Sides of Audrey” e “No One Is Looking at U”.



Ouça também o remix que o Nicolas Jaar fez da música da Florence & The Machine.

As duas faixas foram gravadas em Nova York entre 2001 e 2015, só pra você ter uma ideia do nível de atenção que foi dispensado nessas músicas. Nós apreciaríamos ainda mais se não tivéssemos que esperar quatro anos para Jaar finalizar sua música (em perspectiva, Lil B lançou 34 mixtapes no mesmo tempo), mas ao mesmo tempo, é algo realmente especial escutar esses sons sabendo quanto o mundo mudou durante sua criação.

Você pode comprar esse lançamento no gravadora Other People.



