ON DECK: Daedelus

A colaboração do Daedelus para o ON DECK é uma das mais curtas que já vimos na série, mas é também a colaboração mais esotérica e conceitualmente densa que tivemos até aqui. Podemos dizer que esses 25 minutos se estendem por um ano luz. Isso porque nossa cabeça continua rodando depois de ouvirmos essa mix. Isso é Daedelus, você esperava menos?

O estilo do Angeleno vem desafiando classificações desde que ele surgiu na cena, anos atrás. Desde então, Daedelus tem lançado por gravadoras como Ninja Tune, Alpha Pup and Anticon e ele pegou toda essa experiência e a condensou numa espécie de epidódio de Seinfeld da música nesta edição do ON DECK.

Essa mix apresenta cinco originais entre sons de uma rapeize como Caribou, Grouper (duas vezes) e Mono/Poly e essas músicas rodam entrelaçadas como uma forma extraterrestre de comunicação de outro planeta. Jazz, hip hop, folk, dance e até uns classicos numa viagem rumo a uma paisagem inebriante.

Tracklist:

Amoeba – “Sjóma›ur” (unreleased)

Grouper – “Lighthouse” (Kranky)

Photay – “Illusion of Seclusion” (Astro Nautico)

Daedelus – “Battery Smoke” (Brainfeeder)

Diversa – “Do You” (self released)

LTGL – “Synchronized, not talking” (Tangram)

LDFD – “Sandtraps” (unreleased)

Silver Apples – “Dust” (Geffen)

Mono/poly – “Dreamscape” (Brainfeeder)

Daedelus – “Baba Yaga (Breathing Effect cover)” (Brainfeeder)

Lido – “Lost (featuring Muri) (HEAVYxMELLOW Remix)” (Pelican Fly)

Chapelier Fou – “Protest (Dimlite Remix)” (Louis Warynski)

Grouper – “Heavy Water/I’d Rather Be Sleeping” (Kranky)

Soosh – “Fragments Remain” (Jumble)

Stray – “Fragile” (Exit)

Goldlink – “CNTRL” (Squaaash Club)

Dj Manny – “Give It To Me” (TAR)

Daedelus – “Onward (Feat. Young Dad) (Mono/poly remix)” (Brainfeeder)

Caribou – “Second Chance” (Merge)

Daedelus – “Tsars and Hussars (feat. Young Dad)” (Brainfeeder)

P. Morris – “Beloved” (Bear Club)

Daedelus – “Until Artillery” (Brainfeeder)

O último disco do Deadelus, The Light Brigade, foi lançado pelo Ninja Tune em Setembro. Dá uma sacada no site official.

