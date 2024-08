Os memes de “Marie Kondo: A Magia da Arrumação” são uma maravilha

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

Finalmente, este fim-de-semana vi a nova série Netflix de que tanto se fala, Marie Kondo: A Magia da Arrumação. É, basicamente, uma versão light de Hoarders na qual a japonesa Kondo, especialista em ordem e escritora, chega às casas dos Estados Unidos para ajudar os seus donos a desfazerem-se de tudo o que é desnecessário, com recurso ao método KonMari.

A verdade é que a série me pareceu uma lufada de ar fresco, à excepção talvez do quinto episódio, em que o casal está quase a deitar fora a expansão “Navegantes” do seu jogo de tabuleiro Catan (no fim parece que não, graças a Neptuno). É certo que não é propriamente uma montanha russa de emoções, mas tendo em conta que cresci com uma mãe que despreza o método KonMari (em vez do “Se não te traz felicidade, desfaz-te disso”, a minha mãe aplica o “Vou guardar isto para o resto da vida, porque talvez eu ou algum dos meus filhos ainda o use antes que a Terra desapareça”), vê-la foi um bom exercício de introspecção, que serviu para me meter a organizar uma pilha de papéis e o armário.

Como acontece quase sempre, os utilizadores do Twitter também quiseram dar as suas opiniões sobre a série. Muitos lançaram-se em protestos veementes contra a ideia de Kondo de que não é preciso guardar todos os livros que se compra até ao fim dos dias. Pessoalmente, gostei muito de ler as respostas a estas ideias, até porque o debate acabou por se tornar num meme.

people on twitter r acting like Marie Kondo is about to hoof down their front door and throw away their favourite jumper. forcibly fold their nan into a cupboard. alphebatise the children. relax gang. nobody cares if u like ur shit how it is — Beth McColl (@imbethmccoll) January 5, 2019

MARIE KONDO: hold this book and see if it sparks joy



ME: wow, it does



MARIE KONDO (removing fake book jacket): that book was mein kampf — Ben Rosen (@ben_rosen) January 3, 2019

english major twitter when marie kondo suggests they should donate the books they haven’t touched in 20 years pic.twitter.com/Z239OZMTu8 — alexandra (@foxscully) January 5, 2019

https://twitter.com/_AmyGray_/status/1081838920977899521

“Get rid of things that don’t give you any joy,” Marie Kondo said, gently gathering up Twitter into her hands, folding it in half, crushing it into a small cube and blasting it into the infinite void of space. “Create a space for your ideal self.” — “Mark Berman” (@markberman) January 6, 2019

https://twitter.com/SarahSahim/status/1082007778821107715

https://twitter.com/gregmania/status/1082321495471337473

Enfim, deixo-vos a gritar no vazio da rede social, mas lembrem-se só de uma coisa: uma expansão “Navegantes” de Catan não conta como lixo. Isto é básico.



