O que sobra de Gaza

No início de Setembro viajei até Gaza para adentrar-me nos traumas das crianças que vivem nesta região, e conhecer os projectos que algumas organizações benéficas, como a Hope and Play e a autóctone Canaan Institute, estão a desenvolver in situ. Durante a minha viagem visitei zonas sobretudo residenciais, e fui uma testemunha atónita do grau de destruição que o Secretário Geral da ONU qualificou de “indescritível”.

A Operação Fronteira Protectora, que as Forças de Defesa de Israel levaram a cabo no Verão passado, deixou um saldo de 2.000 mortos e 11.000 feridos. Um pequeno reminder de que são sempre os mesmos a pagar as favas, ou seja, civis inocentes.

Bairros inteiros ficaram reduzidos a escombros e 18.000 casas foram destruídas, deixando 108.000 pessoas na rua. Num lugar como Gaza, onde existe tão pouca segurança e liberdade, um lar familiar é um símbolo poderoso de recobro, normalidade e paz, onde podemos refugiar-nos. Conheci um menino de sete anos que já tinha vivido três guerras. A minha intenção era fazer uma série de fotografias, nas quais estivesse reflectida a desolação, mas de uma maneira em que todos pudéssemos identificar-nos. Centrei-me nos detalhes do pouco que sobreviveu, e não no que tinha sido destruído. Os fragmentos das vidas dessas pessoas salpicavam as crateras e calhas (provocadas pelas bombas), de Shuja’iyya e Beit Hanún, dois dos bairros mais afectados pelos ataques. Uma tábua de passar a ferro, uma sanita, brinquedos ou um copo. Capturei objectos que podemos ver em qualquer casa do mundo, exactamente no lugar onde os encontrei, tentei respeitar a sua localização.

Sentia-me muito incómodo no meio de tanta destruição. Muitas das casas são agora túmulos: vi famílias que tentavam mover os escombros para recuperar os cadáveres dos seus entes queridos, mesmo semanas depois dos bombardeamentos.

Conheci uma família que cavava em busca dos presentes de casamento do seu irmão, que tinham celebrado recentemente. Queriam oferecer-lhe um funeral digno, apesar do pouco digno que é ver que tudo o que era importante para ti está destruído ou espalhado pela cidade.

Ainda me incomodam estas fotografias. Jamais as teria tirado se as famílias não me tivessem convidado a fazê-lo, enquanto apanhavam os fragmentos das suas vidas. E se ao vê-las não me sentisse incómodo, suponho que seria sinal de que não tinha conseguido trazer ao espectador a destruição que tive em frente dos olhos. Porque afinal, esse era o meu objectivo.