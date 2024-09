Como É seu Signo na Balada — Parte 1

Está se sentindo inseguro sobre o que vai rolar quando você for sair de balada no próximo fim de semana? Não se questione mais, agora a Club Angels olha para as estrelas e dá para você as melhores informações astrológicas:

Capricórnio

Sua atitude trabalhadora, foco e sua fome de grana não vão atrapalhar sua balada no próximo fim de semana. Quer esteja você suando na pista de dança com os 50 hits mais descolados do momento, curtindo uma onda nostálgica ou vendendo o remédio controlado da sua tia, você vai curtir muito. Apenas se deixe levar. Pague um drink pro seu amigo e fale pro seu amor platônico que você precisa conversar com ele no cantinho da pista, que esse é um movimento conquistador e eu sei que você não está na sua melhor fase amorosa. Ainda assim, as estrelas vão se alinhar para você quando vodka estiver envolvida, mas saiba que você precisa se afastar da tequila e é melhor não confiar em cerveja nenhuma.

Videos by VICE

Peixes

Você é muito sonhador. Sério, você precisa parar de viajar quando estiver na frente da fila da balada porque a moça da porta estará sussurrando “R$ 20tão por favor” e se você não se ligar, a garota atrás de você — que está morrendo de vontade de mijar — vai ter a noite arruinada antes mesmo de começar. Você está saindo de balada “pela música” e esse é um sentimento maravilhoso, isso porque você vai fazer parte daquela raspa de tacho que vai dançar até a última música, do último minuto da balada. ‘Pausa curta para um cigarrinho’ é seu nome do meio e, enquanto seus amigos estarão lá fora dando aquele lindo trato, você vai encontrar um tesouro especial lá dentro, na pista. A Sua Música? Um monte de fichas de drink? Só o tempo irá dizer.

Câncer

Meu Deus do Céu, você é amável, um ser humano reconfortante e amado por todos. Tudo bem que você acha que o mundo é um lugar insuportável às vezes — e vai se encontrar em um lugar com ótimos drinks esse fim de semana. É bem provavel que alguém triste e chororô procure conforto na sua presença e eu recomendo que você aceite dar esse ombro, porque um canceriano sem coração será inútil aqui. Nesse momento você precisa dar um dos três conselhos: fale para essa pessoa largar o traste; fale que não vai se arrepender e que ela consegue definitivamente convencer o DJ a tocar “Inspector Norse”. Então descanse de curar corações quebrados e dance ao som de Todd Terje como se ninguém estivesse te julgando (provavelmente estarão te julgando).

Gêmeos

Os nascidos sob o céu em gêmeos carregam a festa em si mesmo, e por isso você deve certamente sair de balada. Esse mês de dezembro você vai ver que a sua sede de curtição não pode ser saciada. Vai chegar uma hora, depois da sua terceira festa, quando sua tendência a indecisão irá aparecer. Continuar ou não? Pausa do cigarro para checar a situação. Você trabalha amanhã? Muito provavelmente sim, porque todo mundo hoje em dia precisa trabalhar. Você tem óculos escuros? Sim. A vida é curta demais e não existe tempo a não ser o presente.

Libra

Ficar sozinho não é algo que você curta fazer, então esse fim de semana você vai sair. A pergunta é: pra onde? Você é sensual e adorável então provavelmente todo mundo já falou para você colar nessa “festa top de house que me falaram que é ótima”. Cuidado com “a festa top de house” porque eu vejo péssimo gosto musical aí. É claro que você nunca diz não, então você vai terminar nessa festa de qualquer jeito apesar desse incrível conselho, e não vai curtir nada. Mas, lembre-se tudo pode ser salvo. Você é DJ (todo mundo é) e não vai a lugar algum sem seu pendrive, então quando chegar a hora do salvador da balada você estará lá. Nobre, generoso e armado com o novo disco do Justin Bieber, a festa bosta de house é seu reinado.

Escorpião

É tudo ou nada, baby — esse é o seu mote, mas quando você estiver no esquenta esse fim de semana é melhor você ir com calma. Você não quer vomitar nas próprias mãos dentro de um Uber às dez da noite, então não queime a largada. Evite pessoas de leão, é bem possível que vocês terminem em uma discussão sobre IDM contra EDM que pode ficar feia. Mesmo que você ame discutir, porque você sempre vence, tire um fim de semana para ser retardado com os seus amigos. É provável que onde quer que você acabe indo, 33 pessoas desenvolvam uma quedinha por você — use isso ao seu favor roubando alguns beijinhos de festa.

–

Os nascidos de Aquário a Virgem, fiquem atentos para a segunda parte do nosso horóscopo de balada.

Kish Lal é metade do Club Angels. Siga ela no Twitter para horóscopos mais confiáveis do que o da Susan Miller.

Ilustrações por Plastic Loaves.

Tradução: Pedro Moreira

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.