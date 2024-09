Ouça Disclosure, Rhye e Caribou em Versão Extra Fofa em ‘So Emotional Volume 3’

“Esses sons vão fazer um carinho nos seus tímpanos”, promete Phi Unit e Cousin Cole, os produtores novaiorquinos por trás da série So Emotional. A partir em 2011, a dupla embarcou nessa missão de trazer um lado mais suave e emocional do moombahcore, remixando hinos famosões de amor em So Emotional Volumes 1 e 2. (Eles chamam isso de “moombahsoul.”)



O Volume 3, que saiu essa semana, expande significativamente essa paleta de sons, desenhando gêneros tropicais como dancehall, Jersey Club, dembow, reggaeton e até mesmo bhangra numa pegada “mais melancólico, mais sentimental e emocional.”



“Cole e eu tivemos a ideia para a série So Emotional enquanto comíamos comida tailandesa no Queens, falando sobre as mulheres da nossa vida e os altos e baixos das relações”, conta Phi Unit. “De volta ao moombahton, era tudo hardcore e altamente agressivo, nós queríamos transformar num moombahton mais melódico.”



“So Emotional [é] mais sobre sentimento e não tanto sobre gênero”, o produtor continua. “Nós somos #sadboys, mas somos também #happyboys e de maneira geral “emotionalmen”.



So Emotional Volume 3 Tracklist:



* Tricky – Makes Me Wanna Die ft. Martina Topley-Bird (Cousin Cole Bootleg)

* Sam Smith – Safe With Me (Phi Unit Remix)

* Gold Lip – Breakfast Song (Cousin Culo Remix)

* Rhye – Open (Cousin Culo Dancehall Mix)

* Phi Unit – Ph For You * Sylvan Esso – Coffee (Cousin Culo Douster Blend)

* Robyn – Dancing On My Own (Cousin Cole Dancehall On My Own Mix)* Mica – Heartsong (Phi Unit & Cousin Culo Remix)* Yelle – Ce Jeu (Cousin Culo Bottle Party Blend)

* Caribou – Do Without You (Phi Unit Remix)