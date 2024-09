Pro Chainsmokers não é problema nenhum ser o ‘Nickelback do EDM’

Depois de anunciar seu álbum de estreia no começo dessa semana, o duo EDM The Chainsmokers apareceram no Twitter na última quarta (1) para responder um artigo da Esquire de 30 de janeiro que os classificava como o “Nickelback do EDM“. Decidindo levar numa boa, a dupla respondeu à publicação com um vídeo deles cantando um medley do single “Paris” com o hit do Nickelback “How You Remind Me”.

O arranjo da performance deles é simples e direto: Drew Taggart canta e Alex Pall toca os acordes da canção no teclado, enquanto um metrônomo um pouco barulhento demais marca o tempo. Eles não chegam muito longe no refrão da canção do Nickelback antes que ambos caiam na risada e o vídeo termina, mas a mensagem parece clara: eles não se importam com a comparação.



Pall e Taggart foram indicados ao Grammy de Revelação e ao de Melhor Performance Pop em Duo/Grupo pelo single “Closer”, com a Halsey.



