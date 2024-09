Perguntamos aos Tiozões do Coachella o que Eles Pensam sobre o EDM

Esse ano, mais do que nunca, o Coachella parecia dois festivais diferentes acontecendo no mesmo lugar. De um lado, as batidas eletrônicas ecoavam dos palcos Sahara, Yuma e Do Lab, com todo mundo, do David Guetta ao Bonobo, passando pelo Gesaffelstein, representando o vasto universo da dance music e a música desta geração. De outro, artistas aparentemente imortais, como AC/DC e Steely Dan, nos palcos principais, se apresentavam para uma plateia mais madura.

Normalmente, uma cena não resvala na outra, mas decidimos fazer a ponte entre os dois mundos para descobrir o que os tiozões do rock pensam sobre toda essa história de EDM. Os resultados foram esclarecedores.

Rene

O que você acha do EDM?

Quem? O quê?

Sabe, tipo a Tenda Sahara, com toda aquela música eletrônica doida.

Ah, não vim para ouvir isso. Mas a minha filha, sim! Ela gosta mesmo desse troço. Ela tem 17 anos e este é o primeiro festival dela. É a nossa primeira vez aqui. A minha mulher nos deixa aqui, nos leva de volta… Tomamos um banho, dormimos em casa… É assim que se faz.

Então quem você veio ver aqui?

Eu vim para ver o AC/DC e o Hozier, só. Eu fui ao Ozzfest e tudo mais quando era mais novo, mas agora, estou aqui pela minha filha. Vamos ver a preferida dela, a Lana del Rey, em maio. Ela ama música tanto quanto eu, então quero fazer isso por ela.

David

O que você acha do EDM?

É incrível! Olha só a Tenda Sahara, quer dizer, tem gente que nunca sai daquele lugar. Eles chegam na sexta de manhã e vão embora no domingo de manhã. Esse é o Coachella para eles. Para mim o festival é uma mistura, vou a todos os palcos.

Qual é o melhor show que você já viu no Coachella?

Roger Waters, que não é dance music. O Prince foi incrível. A Janelle Monae, no ano passado. Isso é coerente com a tradição do Coachella. Eles já trouxeram o Leonard Cohen, artistas incríveis que talvez não estejam em evidência atualmente – mas se você pensar no Steely Dan, na época em que eu estava crescendo, eles eram os queridinhos dos críticos.

Tem alguma diferença entre o EDM e a dance music?

Tem. O EDM tem uma vibração, é mais contemporâneo do que as pessoas consideram como house tradicional. É difícil dizer o que é dance music. Tudo o que você sabe é que, quando a multidão começa a se mexer e a levantar os braços, isso é dance music. O hip hop me faz dançar. Você já foi no Do Lab? Teve um set ótimo de DJs lá hoje mais cedo. Eles dominaram a multidão, todo mundo estava com as mãos para cima, se divertindo.

Gabriel

Do que você mais gosta no Coachella?

Das pessoas! Esse é um festival de nível mundial. O Goldenvoice está fazendo a coisa certa. Obrigado por transformar o meu quintal na porra de um festival tipo Superbowl. Mas este é o nosso quintal, e podemos transformar o festival na nossa festa de fundo de quintal! Obrigado, Coachella, à toda equipe, até às pessoas que estão vendendo água. Se você não tem como se manter hidratado, você já era! Você precisa tomar água no deserto… Não pode beber só cerveja durante três dias.

Então, você já foi até a Tenda Sahara?

Cara, eu estive na tenda Sahara ontem à noite. Vocês têm que ir lá. Porque quando você vai lá e o bicho está pegando e as caixas estão a todo volume na sua cara, é uma loucura!

Você dança?

Nah. Só fico de boa no fundão e relaxo.

Brian e Craig





Quem vocês vieram ver?

Bandas de rock. Principalmente o AC/DC, Built to Spill, Steely Dan e Jack White, mas já venho ao festival há seis anos seguidos e vou até a tenda Sahara pelo menos uma vez durante o fim de semana. Também já passei no Yuma, dei uma conferida.

O que vocês acham das pessoas que só escutam EDM?

Acho que não foram bem educadas! Não tiveram a vantagem de contar com pais que as educassem direito. Não vou dizer que o rock é melhor, mas você tem que ter mesmo uma base para apreciá-lo.

Tem alguma diferença entre o EDM e a dance music?

Sim, tem coisas nas paradas que também são dance music, e são as piores, o fundo do poço.

Últimas considerações?

Precisa ter mais jam bands no Coachella! E qual é todo o hype em cima do Gesaffelstein? Vale a pena ver o show dele? Muita gente falou que precisamos ouvir o som do cara.

Mark e Richard

O que vocês acham do EDM?

…Eu gosto, mas não conheço muito. Já fui DJ, comecei nos anos 80 e trabalhei como DJ até 2006. Hip hop, techno, deep beats, house underground. Quando parei de tocar, meio que me desliguei. Não dá para acompanhar. Um exemplo perfeito: no ano passado, quando fomos ver o Moby, eu esperava ver o Moby, e ele tocou coisas de outros artistas. Depois fui ver outro DJ, e foi basicamente o mesmo set. É tudo igual! Devo admitir, o Alvin Risk me surpreendeu hoje. Só toca coisas originais, e ele cantou e nós adoramos.

Tem alguma diferença entre o EDM e a dance music?

O problema é que, agora, não importa o que você toca, contanto que tenha uma vibe tipo soco no estômago, e esses caras, a maioria deles nem toca. É um set gravado! Quero ver você trabalhar!

Grant

Quem você veio ver?

Principalmente AC/DC e mais alguns outros, só isso mesmo.

O que você acha do EDM?

Curto há muito, muito tempo. Eu gosto. Normalmente, um tipo melódico de EDM, melodias, acordes, qualquer coisa assim.

Você vai na Tenda Sahara?

Ainda não fui, mas quero ver o R3hab.

Tem alguma diferença entre o EDM e a dance music?

O EDM é um tipo de dance music. É um tipo que eu gosto, assim como o blues. Ainda é música para mim. Não diferencio tanto.

Jemayel Khawaja é editor assistente do THUMP e já tocou numa banda de rock progressivo.

Nathan Beer adora Steely Dan.

Foto principal: Galen Oakes.

Tradução: Fernanda Botta