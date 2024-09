Enquanto você estava dormindo, o Tycho lançou um disco novo

A música ambient-instrumental-eletrônica-rock do Tycho é perfeita para a transição entre estações do ano, então não é de se espantar que, na madrugada de quinta pra sexta (30), ele tenha lançado um novo disco, Epoch, nos dias em que o verão no hemisfério norte dá lugar à brisa gelada e as folhas caídas do outono. Como, por aqui, o calor da primavera ainda não deu as caras, a gente consegue aproveitar também.

Encabeçado por Scott Hansen, o grupo atualmente funciona como uma produção a seis mãos, com Zac Brown contribuindo na composição das partes de guitarra e baixo do LP, e Rory O’Connor na bateria. Lançado via Ghostly International, o álbum marca o fim da trilogia que começou com Dive, de 2011, e Awake, de 2014, uma sequência de lançamentos que conferiu a Hansen a oportunidade de aparecer em incontáveis festivais ao redor do mundo.

Videos by VICE

Ouça Epoch abaixo:



Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.