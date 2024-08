Cum poți să faci rost de 5 000 de euro, ca să lupți cu corupția din România

Dacă te-ai săturat de corupție, te enervează politicienii din România care iau șpagă (după care se protejează între ei în Parlament) și se întâmplă să ai și puțin talent artistic, lasă tot ce faci în momentul ăsta, pentru că urmează un anunț foarte important pentru tine. Mișcarea civică Inițiativa România, în parteneriat cu VICE România, Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate și Ambasada Canadei la București, lansează un concurs de scurtmetraje, adresat tinerilor de peste 16 ani, pe teme de anticorupție.

Mai multe detalii despre concursul ăsta o să găsești pe site-ul proiectului, care se numește Once upon a time in Romania, dar o să-ți explic și eu câteva lucruri mai jos.

Scurtmetrajele care vor fi înscrise în concurs trebuie să aibă o durată între 90 de secunde și cinci minute și trebuie să arate cât de multe ai învățat despre corupție – filmulețele pot avea o tentă mai dramatică, pot fi mărturii personale, de tip infographic, animație sau chiar mini-documentar.

Concursul se lansează mâine, 20 octombrie, filmele pot fi trimise până pe 1 decembrie, iar nominalizările vor fi anunțate pe 2 decembrie. Pe 14 decembrie va fi organizată o gală de decernare a premiilor – premiul cel mare, intitulat „#VaVedem”, este de cinci mii de euro, în timp ce restul premiilor au o valoare totală de patru mii de euro.

Nu începe să-ți faci planuri despre cum vei cheltui marele premiu de cinci mii de euro, pentru că treaba asta e deja stabilită: cu banii ăștia vei putea să-ți realizezi filmul în condiții profesionale. Sau, ca să-ți spun altfel, te înscrii în concurs cu un film de amator și, dacă juriul va ajunge la concluzia că ideea ta e cea mai bună, te va ajuta să ți-l faci profesionist.

Asta așa, ca distracție, va exista și un mic test prin care-ți pot testa cunoștințele-n materie de corupție și anticorupție, practic un quiz tip „corruption trivia”, iar, dacă vei răspunde corect, vei fi răsplătit cu o diplomă și vei deveni „Doctor în corupție”. Doctor autentic, nu ca Ponta, Tudose sau Oprea.

Proiectul ăsta nu înseamnă doar concursul de filme

„Once Upon a Time in România” nu e numai despre filme și distracție. Dacă intri pe site-ul proiectului, vei putea afla lucruri despre care poate nu știai până acum – de exemplu, secțiunea The Good, The Bad, The Corrupt îți va arăta, cu date concrete, furnizate de Transparency International, ce impact negativ are corupția asupra democrației, statului de drept, drepturilor omului și nivelului de bunăstare al unei țări.

De asemenea, în secțiunea De ce Tu și sub-secțiunile aferente vei descoperi care-s legile ce „guvernează corupția din România” și vei afla ce pași trebuie urmați pentru a sesiza o infracțiune de corupție. Prin intermediul paginii The Return of the Jedi, vei putea totodată să participi la web-talk-uri săptămânale și conferințe interactive „la care vor fi invitate cele mai importante figuri ale corupției din România” (vei putea pune întrebări live).

La secțiunea asta, trebuie să-ți mai fac o precizare importantă. Jurnaliștii VICE România vor participa la aceste web-talk-uri (ok, poți să le zici interviuri) cu personalități implicate în lupta anticorupție. Așa că, dacă ai întrebări concrete, pe care să le punem oamenilor ăștia, trimite-le pe pagina de Facebook a Inițiativei România și vom încerca să-ți facem rost de răspunsurile la ele.

Ce mai poți să afli de pe site-ul proiectului?

Date foarte interesante despre corupția din România, spre exemplu:

„1 din 10 parlamentari și 1 din 5 primari ai municipiilor reședință de județ și ai Bucureștiului sunt urmăriți penal, trimiși în judecată, condamnați sau în situații de incompatibilitate și conflict de interese. 151 de parlamentari, președinți de consilii județene și primari ai municipiilor reședință de județ au cel puțin o problemă de integritate sau au acționat sistematic împotriva statului de drept.”

Datele-s preluate din surse oficiale, precum site-urile DNA-ului, Ministerului Public, Agenției Naționale de Integritate, presă centrală și portalurile instanțelor de judecată. Cea mai interesantă statistică mi s-a părut cea care arată procentul parlamentarilor cu probleme de integritate din fiecare partid.

„Partidul Social Democrat (PSD) are cei mai mulți parlamentari cu probleme de integritate: 34 (dintr-un total de 221 de parlamentari). Procentual, Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) este pe primul loc în topul partidelor cu parlamentari care au probleme de integritate: 27,6% dintre parlamentarii ALDE sunt urmăriți penal, trimiși în judecată, condamnați sau într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese.”



Dacă-ți surâde ideea proiectului și vrei să-l susții financiar, poți dona bani aici. Nu-s pentru inițiatori, care au lucrat în regim de voluntariat, ci pentru suplimentarea fondurilor destinate bugetului de premii, promovarea pe Facebook a scurtmetrajelor anticorupție și organizarea galei de premiere. De asemenea, dacă te vei afla printre primii 50 de donatori cu donații de peste 50 de lei, vei fi invitat la gală, unde vei avea ocazia de a-i cunoaște pe inițiatorii proiectului.