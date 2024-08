Ce am învățat despre mărimea penisului după ce m-am culcat cu o grămadă de bărbați

Am făcut sex cu o grămadă de tipi. Atât de mulți încât pot spune că am văzut spectrul complet de puli. Am avut un partener care avea un micropenis, iar partenerul meu actual are un penis atât de mare încât își comandă prezervativele online pentru că nu găsește la magazin unele care să i se potrivească. Prima mea reacție a fost „Uau, excelent!”. După care am început să-mi fac griji că n-o să fac față la monstrul ăla. În orice caz, am fost foarte impresionată.

Când ne-am cunoscut, eram sigură că are o puță mică. Are mâini delicate și e suplu, așa că îmi imaginam că e la fel de delicat și în pantaloni. Dar când i-am văzut-o, am zis „Uau!” Ultimul meu partener era un tip masiv și avea și penisul pe măsură, dar asta nu înseamnă neapărat ceva. Am fost cu un tip masiv care avea un penis minuscul. Nu chiar micro, dar un pic mai mare decât degetul mare.

N-ai cum să-ți dai seama după mâini, după nas și toate prostiile astea. Am avut un alt partener care avea degetele ca niște cârnați, lucru care ar indica un penis mare. Pe de altă parte avea un nas mic și finuț, lucru care ar indica, vezi Doamne, un penis mic. Dar omul avea un penis mediu, normal, ok. Nici prea-prea, nici foarte-foarte.

Sinceră să fiu, cu partenerul actual sexul e dureros uneori, mai ales în anumite poziții, precum doggy style. Pentru că e prea lung. Lung și gros. Am mai avut un partener cu penisul lung, care nu i se potrivea deloc vaginului meu. A trebuit să ne despărțim doar din motive de incompatibilitate sexuală. În unele poziții nu mă durea, dar fix alea erau poziții nesatisfăcătoare pentru mine. Deci chiar se întâmplă des ca un penis mare să fie prea mare.

Partenerul cu care sunt acum n-a putut să-și pună prezervativ când a vrut să-și piardă virginitatea. Până la urmă, iubita lui de atunci i-a propus să facă sex anal. Dar a fost prea dureros pentru ea și au trebuit să se oprească. Iar el n-a putut face sex normal pentru că era prea stresat că o s-o lase însărcinată. Acum a găsit în sfârșit prezervative potrivite pentru el pe internet.

Dar penisul meu preferat a fost al unui tip din Cook Island. Avea un penis incredibil. Nu era lung, dar era gros. Super gros. Era atât de satisfăcător. Nici el nu-și găsea ușor prezervative pentru că avea capul penisului prea mare.

Felicitările mele dacă dai peste un penis mare! Bravo ție! Dar, din păcate, unii tipi cu penisul mare au impresia că asta e de ajuns. Am avut un partener care era foarte leneș, din cauză că avea pula mare. Depinde de persoană. De exemplu, sexul cu tipul cu micropenis era excelent, pentru că tipul făcea de toate ca să compenseze pentru mărimea penisului. Era foarte priceput la sex oral.

Majoritatea tipilor cu penisul mare sunt mai relaxați, pare că n-au nimic de dovedit. Iar bărbații cu penisul mic sunt de obicei un pic stresați. Știu că generalizez. Am avut un iubit care avea penisul mic, dar îndoit pe o parte și se simțea minunat în vagin. El știa chestia asta și era foarte mândru de el. Nu-i păsa că-l are mic.

Eu una nu mă omor după sex anal. Nici nu sunt împotrivă, fac asta de zile de naștere sau de Crăciun, dar nu dacă tipul are penisul mare. Iubitul meu actual vrea mereu să mă convingă să fac asta, îmi tot spune cum o să mă înnebunească de plăcere dacă îi dau o șansă. Dar eu știu foarte clar ce vreau și ce nu, oricât de disperat ar fi el.

Penisurile sunt la fel de diferite ca vaginele și sânii – au toate formele și mărimile. Toți suntem unici și diferiți. Nu există un singur tipar. După cum am zis, am avut un penis preferat – cel care se potrivea cel mai bine cu vaginul meu. Iar penisul ăsta nu era mare și masiv, așa cum ne fac să credem filmele porno. Dacă e prea mare ca să intre complet într-o femeie nu are cum să fie satisfăcător, nici pentru ea, nici pentru el.

Articol publicat inițial de VICE NZ.