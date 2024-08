Tot ce ar trebui să știi despre unul dintre cele mai populare meme de pe net

Articolul a apărut inițial pe Motherboard.



De unde să încep cu starter pack-ul? Know Your Meme a datat meme-ul ăsta de pe la sfârșitul lui 2004, după care a prins mai puțin ca mesaj și mai mult ca format, pe conturi de Twitter, Facebook, Instagram, și Tumblr dedicate.

Internetul e plin de kituri de genul. Câteodată fac referință la disprețuirea sinelui sau depresie, iar uneori sunt teribil de adevărate. Câteodată fac mișto de social media sau face rezumatul unei experiențe de familie la doar câteva fotografii, ca o amintire comună, vizualizată pe net. Există kituri de meme-uri pentru segmente sociale mai nișate, cum ar fi bărbați care montează balamale, agenți imobiliari, geologi anxioși și cupluri de la balul bobocilor de prin 2000.

Sociologii studiază materialele culturale și explorează semnificațiile investite în obiectele fizice. Starter pack-ul are o abordare similare, deși mai puțin nuanțată, și re-ambalează totul ca pe o momeală: fiecare meme este o listă de referințe pe care persoana le bifează, cu satisfacția de rigoare, dacă reușește să le recunoască pe toate de pe listă.

Aparent, dacă investești suficient timp și efort, poți face un meme starter pack pentru orice persoană din lume.

Meme-ul starter pack se bazează aproape în totalitate pe stereotipurile oamenilor, iar evident, asta intră pe un teritoriu moral cam incert. Meme-urile astea au fost descrise ca fiind rasiste, iar subreddit a interzis starter pack-urile care generalizează în privința rasei. Totuși, unele dintre cele mai populare meme-uri de genul adresează etnicitatea, naționalitatea și religia, într-un fel reductiv, deși nu în mod special malițios.

Meme-uri precum “Growing up in a Sheltered Christian Household” starter pack, sau “20-something middle-class Hispanic dude from South Florida” starter pack și “Down and Out Middle-aged Alaskan” starter pack sunt atât de specifice, încât sunt amuzante doar pentru persoanele descrise. Multe dintre ele, care fac mișto de albi, sau de „basic bitches” (în kiturile starter packs, ele sunt invariabil fete albe, de liceu sau de la facultate, care se duc la cumpărături în mall-uri și beau cafea de la Starbucks) sunt foarte populare, dar există și alte ținte mai obscure, cum ar fi middle-aged successful white male “Monocle” readers, sau indie ish vaguely artistic 20-26 year old white dude with bad facial hair who preys on girls with emotional issues.”

O fotografie devine mai mult un univers al meme-urilor decât un meme în sine. Aparent, dacă investești suficient timp și efort, poți face un meme starter pack pentru orice persoană din lume. Starter pack-ul e cam la același nivel cu meme-urile „What People Think I Do” și „Dungeons & Dragons alignments system”, ambele fiind niște modalități amuzante de a „sorta internetul și identitățile noastre”. Ai putea la fel de bine să spui că oglindește „obiectivele de marketing” decise de statisticieni și publicitari care lucrează pentru site-urile de social media. Așa cum ei ne clasifică după trăsăturile și interesele comune, așa am învățat să facem și noi.

De-a lungul istoriei sale de doi ani, meme-ul starter pack a dezvoltat o anumită conștiință de sine. Fiecare imagine este un portret, o poveste mică de viață. Discuțiile despre meme-urile astea, deseori oferă informații revelatorii din comentariile persoanelor care se recunosc în glumițe. De asemenea, există o meta-categorie specială de formate de tip starter pack, care descompun meme-ul până la componentele de bază (descriere generică, imagine cu filigran sau logo-ul Twitter și o imagine cu o camionetă).



Această auto-reflexivitate a venit la pachet cu un bot ce generează automat meme-uri starter pack. Creat de Ben West și Callum Copley, botul accesează articolele Wikipedia la întâmplare, extrage imagini și link-uri și transformă colajul rezultat într-un meme starter pack, postat pe Twitter la fiecare două ore.



Rezultatele sunt uneori derutante, alteori surprinzător de asemănătoare cu meme-urile făcute de oameni. Algoritmul scoate în evidență pe cei umili, misterioși și aparent de neconceput. Pentru fiecare starter pack pe un subiect aparent interesant (cum ar fi the gay bathhouse starter pack sau starter pack for an „anachitis,”, o piatră mitică folosită de magi pentru necromanță) există și un meme cu un subiect plictisitor, cum ar fi Arkansas Highway 113, sau „agreabilitate” (plăcută vizual și din anumite motive conține cuvântul „Midwest.”)



Copley mi-a explicat proiectul în chat-ul de pe Twitter: „Am vrut să facem o satiră despre natura rețetei de meme-uri, care subliniază natura tipică a subculturilor”, a scris el. „Natura reductivă a meme-urilor este practic esența umorului, decât subiectele individuale. Odată cu discuții despre automatizare și rolul creativității, am considerat interesant să comentăm formatul unui meme care pare oricum atât de algoritmic.”



Botul pentru meme-uri starter pack evidențiază felul în care umanitatea nu poate fi propagată, în toată complexitatea ei, prin social media. În cazul în care te poți identifica cu meme-urile starter pack, asta denotă faptul că în spatele ecranelor suntem cu toții la fel, „cu o mască socială” prin acționarea unui stereotip. Cu mult înainte ca roboții să ne înlocuiască, botul pare să sugereze că vom învăța să ne purtăm ca niște roboți.



Totuși, e ceva captivant la provocarea de a transforma orice particularitate a vieții într-o imagine cu care poți relaționa. Libere pe tărâmul internetului, meme-urile starter pack au devenit un proiect mai amplu și mai mistic: o tentativă de a captura orice idee a existenței noastre și de a o reduce la un kit simplu, un fel de asamblare a unei biblioteci Babel de meme-uri.



