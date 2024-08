Drogul care mi-a dat cele mai bune partide de sex, ca apoi să-mi distrugă viața

Într-o seară ca oricare alta, eram în fața unui bar și mă pregăteam pentru performance-ul meu de stand-up comedy. Cu berea într-o mână și țigara în cealaltă, am ieșit cu prietenii la fumat, când unul dintre ei a scos din geantă o sticluță de nitrit de amil – cunoscut mai mult sub numele de poppers în cercurile gay de party. Prietenii mei hetero au devenit foarte curioși, dar eu știam foarte bine ce ținea în mână. Când a deschis sticluța și a tras pe nas vaporii gălbui și înțepători, am fost tentat să particip și eu. Și am făcut-o.

Există anumite droguri care ar trebui interzise, pe bună dreptate. Și există poppers.

Când chimistul francez Antoine Jérôme Balard a sintetizat prima oară nitritul de amil în 1844, voia să le ușureze durerile de piept pacienților lui. În scurt timp, oamenii au realizat că efectele secundare ale nitritului de amil erau mai puternice decât beneficiile pe termen scurt: includeau migrene, dificultate în respirație, scăderea tensiunii.

Dar undeva între secolul 19 și secolul 20, bărbații gay au descoperit că inhalarea nitritului de amil le relaxează mușchii, inclusiv rectul, și astfel facilitează penetrarea anală. Practic, combini prezervative cu lubrifiant și poppers și te-ai scos. Te întrebi de ce ai risca toate efectele secundare nasoale ca să faci sex anal mai bun? Păi, în primul rând, e mai bine decât să iei bătaie pentru că ești gay, nu?

Poppers a devenit faimos mai ales în era disco dintre anii ’60 și ’70, după care și-a recăpătat succesul prin era rave din anii ’90. Bărbații gay, ca niște pionieri ce suntem, nu se mai săturau să laude poppers în toată lumea. Poppers e la ordinea zilei și în filmele porno gay; mai multe companii producătoare de poppers își plasează produsele pe PornHub. La sfârșitul secolului 20 a avut loc epidemia de HIV/SIDA în comunitatea gay, iar poppers a avut un rol important și acolo.

Acum internetul e plin cu articole despre problemele pe care le poate cauza consumul continuu de poppers și pot să vă spun că nu sunt departe de adevăr. Singura problemă e că poppers dă o dependență foarte mare într-un mod enervant de plăcut. Poate că nu e chiar adictiv, conform unui studiu, dar bărbații gay ajung să dezvolte o dependență psihologică de el în timpul sexului. Când îl iei, te simți invincibil și ești deschis la orice propunere. Sincer, eu o duceam bine mersi cu programul meu de bere și marijuana, dar într-o seară ploioasă, mă relaxam cu un fuck buddy de-ai mei care a zis în treacăt că tocmai cumpărase niște poppers. L-am întrebat de unde. „Online. Mi-a venit tocmai din Anglia.” A scos o sticluță. Bineînțeles că am fost intrigat. L-am văzut cum inhalează, i se ridică părul și apoi se cocoșează. Am luat sticluța, am lipit-o de o nară, am astupat-o pe cealaltă, și am inhalat vaporii. Și eu m-am cocoșat instant, de parcă tocmai primisem un masaj relaxant. Dacă ar trebui să explic cum e să inhalezi nitrit de amil pentru prima oară, aș zice că e ca o sută de momente în care ți se face pielea de găină la un loc. Sângele îți curge mai repede, inima îți bate mai tare, penisul îți pulsează.



Chestia asta s-a mai întâmplat de trei ori. A patra oară, am realizat că mă întâlneam cu el doar pentru că avea o rezervă infinită de poppers, fiecare cu un nume mai ciudat decât celălalt. Și el a realizat asta și întâlnirile noastre s-au încheiat. Ca un adevărat dependent, am început să-mi pierd mințile și să vreau să simt tot mai mult euforia respectivă. Pe la douăzeci de ani, sexul era ceva personal, ceva ce făceai cu o persoană care îți plăcea pentru mai mult de o noapte. Dar poppers-ul a schimbat situația pentru mine. Ajunsesem să fac sex cu orice tip care avea poppers.

Ce pot să spun e că poppersul e excelent dacă vrei să faci sex anal – face minuni pentru ambii participanți. Dar dependența continuă de poppers îți crește toleranța, la fel ca în cazul altor droguri. Așa că ajungi să consumi tot mai mult ca să obții aceeași euforie. Data viitoare când mi s-a oferit poppers gratis în timpul sexului a fost de la un domn mai în vârstă din Bengaluru, pe care îl cunoscusem prin Grindr. Am călătorit o oră și jumătate de la hotelul meu doar pentru că mi-a zis că are poppers. A doua oară, am fost atât de amețit de la vapori încât l-am rănit și nici măcar n-am realizat. A trebuit să mă roage să mă opresc. În mine era o bestie care o luase razna. Am plecat de la întâlnire furios pe mine însumi, dar tot nu mi-am învățat lecția.

În scurt timp, mi-am dorit să simt iar euforia, dar fără să rănesc rectul cuiva. Așa că am căutat pe Google și am aflat că e ușor să faci rost de poppers online. Deși nitritul de amil nu face parte din categoria celor 344 de droguri interzise în India, autoritățile nu le permit distribuitorilor să îl vândă în scopuri sexuale. Așa că le marketează drept „odorizant de cameră”. Până de curând, erau disponibile pe site-uri populare de shopping. Dar majoritatea site-urilor le importă din Marea Britanie și Amsterdam și ți le trimit la ușă. Prețurile variază între nouă sute și cinci mii de rupii sticla. Numele de pe sticluțe sunt și ele variate, de la Purple Haze la Jungle Juice și Liquid Gold.

Deși eu am reușit să obțin niște poppers ușor (l-am comandat pe adresa unui prieten, pentru că nu voiam să-mi găsească mama coletul), alți indieni nu sunt la fel de norocoși. Există forumuri online unde bărbații indieni caută poppers și niște bărbați albi de treabă îi ajută. După ce luam câte o sticlă, îmi ajungea între trei și lase luni, în funcție de numărul de persoane cu care o împărțeam.

Dar apoi au urmat migrenele. În copilărie am fost mereu bolnav din cauză că aveam sinuzită sau amigdalită, așa că inițial m-am gândit că e de la prea multă înghețată. Dar în sinea mea știam că e de la poppers. Migrenele au devenit prea intense și ochii îmi lăcrimau continuu. Abia începusem o relație serioasă, așa că i-am spus partenerului despre problema mea. Din fericire, m-a înțeles. Luam poppers împreună, așa că am hotărât amândoi să renunțăm la acest obicei oribil și să ne bucurăm de sex fără substanțe adiționale. Am golit ultima sticluță de poppers pe care o dețineam. Mă săturasem să-mi fac rău.

Cum sunt într-o relație stabilă de peste un an, e mișto să realizez că o altă ființă umană poate avea efectul euforic al unui drog în timpul sexului. În timp, am vorbit cu mai mulți prieteni queer despre problema asta și mi-au zis că și ei s-au luptat cu dependența. Unii încă iau. Lecția pe care am învățat-o din experiența asta e că e ok să experimentezi, atâta timp cât știi când să renunți. Ajută și să fii lefter, ca să nu-ți poți permite să cumperi droguri.

Acum că am tot căutat pe Google lucruri despre poppers pentru articolul ăsta, internetul deja îmi recomandă odorizatoare de cameră și, recunosc, îmi e poftă. Ca de obicei, dar mă abțin.

Atenție: VICE nu susține consumul de poppers sau al oricărui tip de drog. Conținutul de mai sus e strict pentru scop informativ și nu e gândit să promoveze consumul de substanțe ilegale.

Articolul a apărut inițial pe VICE IN.