Ce mănâncă unii oameni când sunt beți rangă

Toți am trecut prin asta: O băutură după job se transformă, cât ai clipi, în zece băuturi după job și, înainte să-ți dai seama, nu mai contează dacă ai luat sau nu cina și nici că mai ai doar câteva zeci de lei pe card. Ești hămesit și te îndrepți spre cel mai apropiat fast food, unde comanzi un dublu cheeseburger și o porție imensă de cartofi prăjiți. Studiile arată că persoanele în stare de ebrietate își cheltuie banii mult mai ușor decât persoane treze. Așa se explică de ce te-ai trezit weekendul trecut pe canapea cu o mare mahmureală și cu o găleată de aripioare de la KFC în brațe.

Am ieșit pe străzile din Amsterdam și am întrebat oamenii ce își cumpără la beție.

Zoe, 18 ani, studentă

MUNCHIES: Salut, Zoe! Să zicem că ai plecat din club și ești muci. Ce-ți iei de mâncare?

Zoe: McDonald’s. Împart cu prietenii o cutie mare de chicken nuggets. E mișto și e ieftin. Sunt cam lacomă la beție și mereu îmi pare rău a doua zi de banii cheltuiți.

Povestește-mi care a fost cea mai legendară masă pe care ai luat-o beată.

După o petrecere a școlii, am mers noaptea târziu la Burger King. Eram prea mici să fim în halul ăla de beți. Una dintre fete luase și alte droguri. La un moment dat, i-a căzut paharul din mână. A râs de chestia asta atât de tare încât i-au cedat picioarele și a căzut pe jos în cur, într-o băltoacă de suc. A continuat să râdă și se rostogolea pe jos în băutură.

Jasper, 22 de ani, barman la Kopstootbar

MUNCHIES: Salut, Jasper, ce mănânci când ești beat și te ia foamea?

Jasper: Kapsalon, o gustare olandeză din cartofi prăjiți cu carne de shaorma și un strat de brânză Gouda topit deasupra, asortat cu salată. Nu știu de ce.

Când ești beat, mănânci cu prietenii sau singur?

De obicei cu prietenii, dar dacă nu sunt foarte departe, merg de obicei pe Rozengracht, în centrul orașului. Acolo e restaurantul meu preferat, chiar vizavi de unde locuiesc.

Ai cumpărat ceva impulsiv la beție?

Săptămâna trecută, m-am îmbătat și mi-am cumpărat o jachetă din piele. Eram la muncă în Kopstootbar și deja băusem câteva beri și shoturi.

Hm, o jachetă de piele, da’ nu te-ncurci.

Am cheltuit 150 de euro. Mi-a arătat-o un prieten pe telefonul lui cât eu eram în spatele barului, și i-am zis: “Cumpăr-o”. M-am logat pe contul de PayPal pe telefonul lui și am cumpărat-o. N-a ajuns încă, dar cred că o s-o păstrez.

Idris, 22 de ani, lucrează la Petit Caron Wine Bar

MUNCHIES: Salut, Idris! Care e mâncarea ta preferată când ești beat?

Idris: Kapsalon, dacă găsesc restaurante deschise.

Cheltui mulți bani când te îmbeți?

Am ochii mai mari decât burta, cum se zice. Când ești beat și te uiți la poze cu mâncare, înnebunești. Comanzi câte puțin din fiecare și ajungi să-ți cheltui toți banii. Eu sunt mare mâncău, recunosc. Și nu mi-e rușine cu asta.

Care e cea mai mare masă pe care ai comandat-o vreodată?

Am comandat odată două porții de kapsalon și am reușit să le mănânc pe amândouă chiar repede. Apoi mi s-a făcut rău, am avut palpitații. Na, pățăști.

Îți place rău de tot kapsalon?

Da. În 2017, am ținut o listă cu ce mâncam. Am pus fiecare kapsalon pe Snapchat, însoțit de numărul de porții pe care le mâncasem până atunci. Mi-am luat misiune să mănânc o sută. Am reușit. L-am comandat pe al o sutălea în 31 decembrie, în locul meu preferat, Big Snack Heuft de pe Victoriaplein. L-am primit gratis și m-au lăsat să-l prepar eu. Atunci mi-am dat seama că, în anul ăla, cheltuisem pe kapsalon peste opt sute de dolari.

Cum ai reușit?

A fost o luptă dificilă. Nu mâncam kapsalon vreo două săptămâni, dar apoi mâncam și la prânz și la cină zâteva zile. N-a fost ușor. A trebuit să ignor pastele bologneze și alte bunătăți.

Ce părere au avut prietenii de provocarea ta?

Colegii de apartament mi-au fost cei mai mari susținători. Mereu mă încurajau să mai mănânc unul ca să mă apropii de scop.



Lidie, 23 de ani, studentă

MUNCHIES: Salut, Lidie, ce mănânci când te îmbeți?

Lidie: Pizza, McDonald’s sau FEBO. Prefer FEBO. Pentru pizza merg la Luna Rossa, e cel mai bun raport calitate-preț. Am un virus pe aplicația prin care comand mâncare și îmi tot dublează comenzile. După a treia comandă, m-au sunat să mă întrebe dacă nu cumva e o greșeală.

Cercetările arată că oamenii beți cheltuiesc mai mulți bani. Ești de acord?

Cheltuiesc mulți bani pe mâncare oricum, mai ales când sunt beată. De obicei comand prea multe, mă lăcomesc.

Ce ai cumpărat din impulsul beției?

O haină de iarnă, în Berlin, în miezul verii. Eram în excursie cu o prietenă și băusem vin toată ziua. Vremea era frumoasă și am hotărât să mergem la un magazin vintage. Am probat o haină care costa cincizeci de euro și prietena mea mi-a zis că a fost făcută pentru mine. Am luat-o, îți dai seama.

De câte ori ai purtat-o?

A doua zi, mi-am dat seama că era foarte grea și că e vară, la ce dracu’ am luat-o? Am încercat s-o port prin oraș, dar era prea cald. Dar până la urmă am ajuns s-o port de trei ierni încoace.

Gabriel, 18 ani, student

MUNCHIES: Salut, Gabriel. Ce mănânci când ești beat și ți-e foame?

Gabriel: Junk food. Orice am chef. Cartofi prăjiți.

Mănânci mai mult ca de obicei când ești beat?

Nu, nu cheltui mult la beție. Maxim 15-20 de dolari.

E destul de mult pentru o gustărică.

Păi alții cheltuie și șaizeci pe mâncare. Eu mă mulțumesc cu ceva între 15 și 20. Nu cheltui mai mult când sunt beat, mănânc la fel.

Ai cumpărat vreodată ceva din impulsul beției?

De obicei, dacă am băut prea mult, nu mai țin minte nimic în ziua următoare. Cred că mi-am luat o dată o găleată întreagă de aripioare de pui. Nu mai țin minte cum.