Am întrebat tinerii care-i cel mai jenant lucru pe care l-au spus părinților

Copiii sunt oameni mici și ciudați. Ei acționează în afara constrângerilor logice și raționale ale adulților și fac lucruri bizare și jenante atunci când cred că nimeni nu se uită.

Lucrurile se înrăutățesc la pubertate, când intră și sexul în ecuație. Copiii mici lasă pe furiș biscuiți pentru gremlinul de sub pat sau se cacă în piscină atunci când salvamarul se uită în altă parte. Dar adolescenții ridică nivelul de dubioșenie. Niciun adolescent care se respectă nu a ratat o furișare din casă pentru un futai în piscina vecinului, o labă în timp ce conducea mașina părinților sau ore întregi petrecute la computerul familiei căutând porno cu dragoni.

Când ești tânăr și prost e scuzabil să faci lucruri dubioase, dar din când în când ești prins asupra faptului rușinos și trebuie să le spui părinților ce ai făcut. Mai jos sunt câteva dintre cele mai jenante momente ale unor oameni care au făcut niște lucruri total ciudate și, odată prinși, a trebuit să dea explicații.

Pipi de pisică

Când eram mic, mereu dormeam gol. Într-o noapte, mi-era prea lene să mă-mbrac ca să mă duc la baie. Aveam un castron mic în cameră așa că am hotărât să țintesc pe vine în el și să-l golesc dimineața. Evident am ratat ținta, cu mult. Deoarece e al naibii de greu să țintești pe vine într-un vas. Am luat un prosop, am curățat urina de pe podea și apoi l-am aruncat în coșul de rufe.

A doua zi, mama a vrut să spele niște haine și a explodat de furie când a găsit prosopul îmbibat în urină. A urcat urlând că pisica a făcut pe rufe din nou și asta era ultima dată. A dat pisica afară în șuturi și nu a mai avut voie în casă.

Nu am recunoscut vina pentru că pur și simplu nu puteam să-i zic mamei că a crescut un copil care se pișă noapte în vasuri pentru că e prea leneș să se ducă la baie ca o persoană normală. Eșecul meu de a-mi recunoaște fapta m-a bântuit în cel mai rău mod posibil: câteva zile mai târziu mama a călcat pisica cu mașina. M-am confesat mulți ani mai târziu, iar mama doar a dat din cap dezaprobator.

M-am pișat într-un castron și asta mi-a omorât pisica. La naiba.

Sex în patru eșuat

În liceu, eu și Rosie, prietena mea cea mai bună, ne vedeam cu o altă pereche de prieteni buni și toți patru petreceam mult timp împreună. Într-una din zilele de vară, părinții lui Rosie nu erau acasă, așa că i-am chemat pe băieți. La vremea respectivă, eram destul de entuziasmate sexual și voiam să fim un pic mai „nebunatice” așa că ne-am cumpărat multă ciocolată și căpșuni. (În retrospectivă, nu eram așa nebunatice!) Când au ajuns băieții, i-am pus să se uite cum ne zvârcoleam prin pat pline de sirop de ciocolată. Am mâncat căpșuni una de pe cealaltă. Ni se părea foarte sexi ce făceam și eram convinse că iubiții noștrii adolescenți erau super excitați. Lucrurile începuseră să se încingă când am auzit-o pe mama lui Rosie cum intra pe ușa de la casă.

Băieții s-au evaporat pe geamul de la baie, dar noi nu prea aveam cum să ascundem cearceafurile acoperite cu sirop de ciocolată și căpșuni. Mama ei a venit în cameră, a văzut dezastrul și ne-a întrebat de ce patul ei este plin de mâncare. În loc să zică ceva inofensiv, Rosie a trântit-o că noi experimentam una cu cealaltă.

Mama lui Rosie a devenit lividă la fața și m-a dus direct acasă, așa cum eram, murdară de ciocolată. Mamei mele i s-a părut foarte amuzant și nu am fost pedepsită, dar până în ziua de azi toată familia lui Rosie e convinsă că noi eram iubite.

„Am rămas mortificat când am realizat, câțiva ani mai târziu, ce a crezut ea că am făcut.”

Însărcinată la șapte ani

Aveam vreo șapte ani și eram la un vecin când m-am convins că sunt însărcinată. Acasă, nu prea mâncam junk food, dar acolo era raiul snacks-urilor. M-am îndopat cu chipsuri și prăjituri până când a început să mă doară stomacul și eram atât de umflată încât m-am convins că o să am un copil la frageda vârstă de șapte anișori.

Am fugit acasă plângând să-i spun mamei că sunt însărcinată. Îmi aduc aminte și acum fața ei care se albea în timp ce mă întreba dacă am făcut sex. Nu știam ce e sexul și am răspuns pe măsură. A oftat de ușurare și m-a întrebat dacă am mâncat snacksuri acasă la vecin. Am rămas stană de piatră când am realizat, câțiva ani mai târziu, ce a crezut ea că am făcut, dar pe moment eram foarte bucuroasă că nu trebuia să nasc prea curând.

Rezervorul de pipi

În liceu, eu și prietenii mei mereu făceam mișto că o să ne pișăm în rezervoarele de la mașină. „Mai fă asta o dată și mă piș în rezervorul tău!”, „Mai zi ceva de prietena mea și mă piș în rezervorul tău!”

Într-o noapte l-am lăsat acasă pe prietenul meu Mitch și mi-am dat seama că mi-a luat pe furiș din mașină un baton de ciocolată. În timp ce plecam, am strigat la el că de data asta sigur o să mă piș în rezervorul lui. A râs și a plecat. Așa că am tras pe dreapta, m-am întors la el acasă și m-am ținut de cuvânt.

Două zile mai târziu, Mitch mă întreabă: „Frate, îmi face probleme mașina, chiar te-ai pișat la mine în rezervor? I-am zis că doar un pic. În seara aia, în timp ce mă jucam pe calculator, sună telefonul fix.

Am știut din prima că o să am probleme. După vreo zece minute a venit tata la mine în cameră. A trebuit să recunosc că da, am urinat în rezervorul prietenului meu și nu, nu aveam bani să plătesc reparațiile mașinii. Eram supărat pe prietenul meu, aveam probleme acasă și mi-era mult prea rușine să vorbesc cu părinții tovarășilor mei. Nu prea știam ce să fac.

Mitch a dus mașina la mecanic a doua zi. Era o problemă cu bujia.

„Ce flocii mei?”

Când a început să-mi crească părul pubian, m-am speriat. Nu știu de ce, dar acei cârlionți închiși la culoare, care ieșeau dintr-un loc ce obișnuia să fie neted, chiar mă deranjau. Așa că am început să folosesc penseta scumpă a mamei și să smulg fir cu fir, de fiecare dată când vedeam că mai crește câte unul.

La început era ok, pentru că smulgeam unul-două fire pe săptămână fără nicio problemă. În schimb, vara aia am plecat cu familia într-o vacanță de două săptămâni (fără pensetă) și, până când ne-am întors, aveam un început de boschet sănătos.

Când am ajuns acasă, m-am închis în baie cu penseta scumpă a mamei, determinată să smulg toată pădurea. M-a durut destul de mult dar hotărâsem de la început să nu mă rad, speriată de zvonul că „o să crească mai gros”. Eram în baie de zece minute când a bătut mama la ușă. Aveam o singură baie și avea nevoie la toaletă. Am început să strâng dar mi-am dat seama că era păr peste tot. M-am pus în genunchi și strângeam fire individuale. După vreo trei minute de bătut frenetic la ușă m-am lăsat păgubașă și am deschis ușa.

Mama mea a intrat și a văzut părul de pe jos, penseta ei pe chiuvetă și a luat-o razna. Toată agitația l-a făcut și pe tata să vină dar s-a dus repede în dormitor când și-a dat seama despre ce e vorba. A trebuit să recunosc că am folosit penseta bună ca să-mi smulg părul pubian și că făceam asta de vreo 6 luni fără ca ea să știe. Mama a început să râdă isteric, m-a dat afară ca să se pișe și m-a pus să vin cu mătura ca să strâng.

A spus povestea asta tuturor iubiților mei.

Traducere: Diana Pintilie

