Cele mai penibile lucruri care se pot întâmpla la o petrecere

Petrecerile, se știe, sunt distractive – dar adesea nu atât de mișto ca after-urile. În acele ore semi-lucide ciudate se întâmplă cele mai dubioase lucruri: cineva ia un shot de scorțișoară și orbește temporar; cineva decide că ora 5 dimineața este momentul oportun să facă sex în fața celor șapte prieteni; altcineva se tatuează intenționat pe ketamină ca să râdă.

Tot pentru amuzament le-am cerut prietenilor să ne spună povești de la after-party-uri pe care le-am publicat mai jos.

– „Lindsay Lohan și iubitul ei s-au certat foarte urât în apartamentul în care eram. Țipau unul la celălalt în fața tuturor. Lohan a dat buzna în cameră și s-a aruncat pe canapea lângă mine. Am întrebat-o dacă era ok și mi-a spus că trebuia să dea un telefon, lui Jack. Jack Nicholson. Mereu mi s-a părut amuzant că l-a sunat pe cel mai faimos psihopat din lume ca să o calmeze.”

– „Ăsta e ceva destul de blând, dar pentru mine a fost lucrul care m-a enervat cel mai mult din toate after-urile la care am fost. În jur de zece dintre noi ne-am dus la un prieten acasă după o noapte petrecută în oraș. Cumpărasem cinci grame de cocaină pe care le-am pus pe o carcasă de CD. În timp ce un prieten s-a lăsat în jos să tragă prima linie, celălalt prieten al meu l-a făcut să râdă și a suflat cele cinci grame – 250 de lire – pe covorul de sub masă. Am petrecut zece minute încercând să tragem cocaina din covor, după care am renunțat.”

– „Locuiam într-un apartament care avea o priveliște spre un fel de grădină pătrată. Eram cu mai mulți oameni acasă după ce fusesem într-un bar, iar un coleg de muncă a cunoscut o tipă. Au început să se giugiulească și s-au dus afară ca să aibă mai mult spațiu. Evident că au crezut că au găsit un loc cumva privat în acea grădină pătrată și au început să și-o tragă în fața întregii petreceri.”

– „Cineva s-a pișat pe canapeaua mea.”

– „Cineva s-a căcat pe podeaua mea, fix lângă toaletă.”

– „Un coleg mai în vârstă de la mine la muncă și-a pierdut cunoștiința în patul din apartamentul amicului meu și apoi s-a pișat pe el. Un pișat oranj închis, de deshidratare.”

– „Trei cupluri s-au futut pe patul meu în timpul unui after de o zi și jumătate.”

– „Scrisesem o critică negativă despre o trupă, cu al cărei manager m-am întâlnit într-o noapte în oraș. S-a luat de mine și ne-am certat. Asta s-a finalizat când mi-a rupt degetul – m-a apucat de el și mi l-a scos din articulație. Apoi m-am dus la o petrecere de la colțul străzii și mi-am petrecut marea majoritate a serii cu mâna în congelator, vorbind cu oricine care trecea pe lângă mine. O tipă pe care nu o cunoșteam mi-a dat inelul jos – a fost foarte dureros, dar bine că l-a scos, pentru că altfel nu aș fi reușit singur – și m-a trimis la Urgențe. Când am ajuns acolo, am dat de trei membri din Vampire Weekend. Cumva îi cunoșteam fiindcă le luasem interviu, așa că i-am întrebat ce mai fac. Se pare că toboșarul lor plecase de la aceeași petrecere și a fost lovit de o mașină care l-a zburat în fața unei altei mașini. Mi-am întors privirea ca să-l văd și mi-a spus: Hey, am auzit că am fost pe prima pagină a site-ului tău! Înainte să țipe tare și îndelungat de durere.”

– „Tot rapul cântat de amatori e nasol, dar am auzit unul și mai oribil. Fusesem cu niște amici într-un bar și apoi am venit la mine să tragem câteva linii. Un prieten al altui prieten și-a adus iubita, care era praf și insista să cânte rap cam de fiecare dată când zicea ceva. La propriu. Un coșmar absolut. S-a ajuns la punctul în care iubitul – fie rușinat fie doar epuizat – a încercat să-i facă să plece, dar ea nu voia (cânta rap despre cum nu va pleca) așa că a plecat el până la urmă. Cinci minute mai târziu am primit un telefon în care ne zicea că s-a blocat în ghena din bloc care avea ușa lângă alte două apartamente. A trebuit să cobor și să-l scot de acolo cu cuțitul în timp ce iubita lui continua să cânte rap în gura mare, la 4 dimineața. În fața ușilor vecinilor mei.”

– „Trei tipi și o gagică erau super sparți pe ketamină și tipii încercau să mențină o conversație despre cum erau feminiști masculini. A fost foarte dureros de observat.”

– „Un tip încerca cu disperare să facă o orgie. Întreba constant oamenii dacă au chef de futai și a fost refuzat categoric de toată lumea.”

– „Am fost la o petrecere simandicoasă de cămin – tipul care ținea petrecerea era fiul șefului căminului, așa că locuia pe proprietatea școlii în timpul vacanțelor universitare. A devenit stupid de zgomotos totul, oamenii distrugeau locul fără niciun motiv, iar când a fost chemată poliția toată lumea a dat bir cu fugiții. Am încercat să ne regrupăm și am primit un mesaj despre un after-party din apropiere. Am mers preț de 15 minute și am descoperit că acel after-party era de fapt o grădină – de dimensiunea a 2 metri pătrați – unde erau doi oameni complet îmbrăcați cu spatele la gard și alți doi goi pușcă care și-o trăgeau în mizerie. Foarte bizar.”

– „Prietenul meu s-a dus să se pișe pe acoperiș, iar urina s-a scurs pe balconul unde stăteam noi, direct în capul tipei care era lângă mine.”

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.