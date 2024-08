Cum să găsești chestiile mișto și ascunse pe Netflix înaintea altora

Articolul a apărut inițial pe i-D.



Netflix a avut anul trecut peste 117 milioane de abonați din întreaga lume. Dacă iei în calcul și toate fostele prietene care au păstrat datele contului tău, fiecare membru al familiei sau coleg de școală și toate soacrele care împart un abonament, rezultă un serviciu de streaming atât de influent, încât nici nu trebuie să achiziționeze filme sau seriale premiate, când poate să le producă.

Videos by VICE

În februarie, directorul financiar David Wells a anunțat că plănuiesc să cheltuie în 2018 peste opt miliarde de dolari pe conținut original Netflix, inclusiv 700 de seriale și 80 de filme.

La premiile Oscar din 2018, filmul lui Bryan Fogel, Icarus, a câștigat premiul pentru cel mai bun documentar și a devenit primul film produs de Netflix care să câștige vreo ceva. Între timp, la premiera Festivalului de Film Cannes de anul trecut, oamenii au strâmbat din nas când două titluri Netflix au fost programate. Boos a sunat în tot Palais des Festivals când logo-ul roșu Netflix a apărut pe ecran înainte de satira fantastică despre capitalism al lui Bong Joon Ho, Okja, și comedia acidă de familie a lui Noah Baumbach, The Meyerowitz Stories.

Garda veche a demontat Netflix din cauza dezinteresului față de cinematografie, însă compania asta a reușit să dea startul unei revoluții. Însă, cu opțiuni de peste șase mii de filme și o mie de seriale, dilema multora e că devine aproape imposibil să scormonești prin site și să găsești ce vrei tu să vezi cel mai mult.

Dacă și tu ești ca mine, atunci o să te trezești tolănit pe canapea, scrolând prin categoriile „Noutăți”, apoi „Trending”, apoi „Filme Independente cu Personaje Feminine Puternice”, doar ca să ajungi să te uiți din nou la un sezon din RuPaul’s Drag Race. Am strâns câteva idei despre cum să descoperi acele diamante ascunse în miriada de conținut de umplutură.

Găsește niște curatori de încredere pentru Netflix

A fost odată ca niciodată, să zicem în 2014, când jurnaliștii își sincronizau recenziile cu premierele de vineri din cinematografe. Evident, toată lumea era conștientă că industria de streaming acapara terenul, prin care tăvălea idea de distribuție curativă (excepția fiind MUBI, despre care o să vorbim mai încolo), însă părea o nișă sub radarul nostru de interes.

Patru ani mai târziu, majoritatea canalelor media sunt într-un proces de integrare sau măcar acceptare a faptului că Netflix și alte echivalente mai puțin populare au devenit un furnizor principal de filme pentru publicul larg. (Ca un membru fidel al canalului Film Twitter, încerc să rezist tentației de a propovădui despre importanța de a viziona filme la cinema.)

O scurtă căutare scoate la iveală un canal cu titluri menite să se potrivească cu preferințele tale. The Guardian publică articole precum What’s on Netflix and Amazon This Month, unde prezintă filme și seriale noi alese de personal, cu linkuri către recenzii detaliate. Dacă ești leneș, poți să verifici lista What’s Coming Soon To Netflix de pe Vodzilla, o sursă pur informațională.

Apropo, povestea senzuală de dragoste dintre doi homosexuali din Yorkshire, God’s Own Country, a apărut zilele trecute pe Netflix, așa că dă-i un save.

Dacă preferi social media ca sursă de informații, urmărește-l pe @OliLyttelton. Jurnalistul de film, reprofilat ca scriitor de scenarii pentru filme și seriale a întreprins o activitate umanitară din ianuarie anul ăsta, prin recomandarea zilnică a unui film disponibil pe serviciile de streaming.

Netflix e pe listă, precum și Amazon Video, Amazon Prime, iPlayer, BFI Player, NOW TV, FilmStruck și MUBI. FilmStruck este visul cinefilului, cu accent pe filme clasice și o colaborare cu venerabila colecție Criterion. MUBI se diferențiază prin factorul 30. Există 30 de filme disponibile doar pentru 30 de zile, înainte ca un nou titlu să înlocuiască un film vechi. De asemenea, MUBI câștigă relevanță și prin programarea titlurilor care reflectă evenimente de actualitate din cinematografie, astfel încât atunci când o nouă lucrare a unui regizor este lansată în cinematografe, o bijuterie mai veche și mai obscură va apărea pe site.

Încearcă-ți norocul cu ruleta Netflix

Partea bună a faptului că Netflix devine un monolit este industria de servicii adiționale. Te simți blocat de barajul de opțiuni care-ți încadrează orice moment al vieții? De ce nu-ți încerci norocul cu Flix Roulette. În numele jurnalismului de investigație, am jucat și eu la ruletă, cu rezultate plăcute, dar nu foarte revoluționare.

Interfața e confortabil de simplă: trei căsuțe care acoperă genul, tipologia (filme sau seriale) și IMDb (un scor pe o scară de la unu la zece).

Pe lângă faptul că devii dependent de butonul „mai învârte”, ca o oaie care a stat prea mult în fața televizorului, selecția a fost satisfăcătoare. Eu m-am ales cu Carol și Boogie Nights, două filme de căpătâi din partea unuia dintre cei mai fascinanți regizori contemporani, care merită oricând văzute sau revăzute. Y Tu Mamá También e cu Gael Garcia Bernal, și uneori, asta e suficient.

Însă adevărata revelație a fost titlul obscur cu care m-a binecuvântat ruleta. Kumu Hina e un portret-documentar al unui profesor transgender nativ din Hawaii, descris într-o recenzie captivantă de la Indiewire, ca pe „o poveste subtilă, care te inspiră.”

Acceptă ordinea cu ajutorul codurilor secrete

Asta e cea mai utilă revelație Netflix și rămâne cumva sub radar, în ciuda faptului că se știe despre asta de ani de zile. În loc să scrolezi printr-o infinitate de titluri, sau să aprofundezi categoriile poziționate pe prima pagină, poți copia un cod de sub-gen la sfârșitul unui URL Netflix, și tadaaam, un tărâm secret. Site-ul What’s on Netflix are o listă lungă de coduri, de la Animații pentru adulți [11881] la Filme cu drumeții în natură [1252], la Documentare Spirituale [2760], și tot ce trebuie să faci e să inserezi codul în formatul ăsta: netflix.com/browse/genre/CODULALES

M-am jucat un pic și m-a prins! Pagina de întâmpinare de la Netflix poate crea iluzia unei varietăți omogene de conținut. Dacă începi să urmărești titlurile semnalate, algoritmul o să-ți ofere mai mult sau mai puțin aceleași genuri și nu mai ai cum să observi varietatea ezoterică din inima Netflixului. Eu am căutat Filme Horror Culte [10944] și am dat peste Christine de John Carpenter, apoi am căutat Filme Clasice [31574] și am găsit filmul lui George Lucas, American Grafitti. Ambele sunt filme pe care mi-am dorit să le văd și ca prin minune mi s-au arătat!

Deoarece Netflix adoră să personalizeze, chiar și rezultatele astea sunt redirecționate către opțiunea „Sugestii pentru Tine”. Ca să hack-uiești asta, schimbă pe rezultatele căutării în ordine „A-Z”, „Z-A” sau „Anul lansării”.

Arată-i cine-i șeful

Deci da, în privința personalizării: algoritmii pot fi buni, dacă știi să-i folosești după regulile proprii. Viața online poate fi o pocneală de rating-uri: Tripadvisor, Amazon, eBay. Fiecare serviciu te imploră să-i dai feedback, când uneori, tu te simți neutru și nu ai nimic de spus, mai ales când sunt mari șanse să uiți complet ce-ai vizionat.

E important să aloci un timp dedicat recenziilor pe Netflix și poate e mai ok să eviți comentariile de umplutură sau insultele și să faci recenzii doar la filmele care te-au inspirat și ți-au insuflat suficient entuziasm, încât să vrei să împărtășești experiența cu restul lumii online. (Ăsta e un sfat bun pentru orice ai vrea să spui în mediul online. Dacă nu ai grijă de platformele tale, ai putea să ajungi să spamezi oameni cu mediocritate!)

Și, într-un sfârșit, ce să eviți

Conturi de social media asociate cu Netflix. Aceste platforme nu fac decât să promoveze noile apariții cu un marketing obositor!

Nu sta prea mult pe prima pagina Netflix. Nimeni nu are nevoie de atât zgomot informațional de fundal, care te acaparează din toate părțile.

Nu împrumuta contul, cu excepția prietenilor cu un gust cinematografic impecabil. Poate că te-ai îndrăgostit de cineva, dar crezi că-l iubești suficient de mult încât să-i permiți să-ți distrugă ordinea din universul tău Netflix? (Ce coincidență, ăsta e subiectul celui mai recent film al lui Paul Thomas Anderson, Phantom Thread).

https://www.facebook.com/viceromania/

Citește mai multe despre Netflix:

Am fost singurul român în vizită la Netflix ca să văd de unde vin serialele



Cele mai bune filme de groază la care să te uiți pe Netflix



Am vorbit cu vicepreședintele Netflix despre cum se schimbă ce vezi în România