Sexul în spații publice m-a ajutat să descopăr frumusețea vieții

Primul lucru pe care-l observi atunci când intri la Fenster Zum Klo: Public Toilets, Private Affairs, o expoziție din Berlin de la Muzeul Schwules* despre fenomenul cruising ce implică sex gay, e o reproducere uriașă a unei toalete publice. Spectacolul prezintă și sute de fotografii istorice cu locuri de cruising și o vedere de ansamblu a istoriei sexului homosexual din spații publice. Însă cel mai mare impact asupra mea l-a avut seria de fotografii înscenate cu bărbații prinși în acte sexuale, făcute de curatorul Marc Martin.

Fotografiile lui Martin recreează scene cu bărbați care se adună în toaletele din vechiul Berlin, care pe vremuri erau fix în scopul ăsta. Mai vezi frânturi cu un penis erect, un fund, un bărbat în genunchi la un pisoar, trei tipi care-l apucă pe un altul de fund și apoi preiau controlul. Totuși, nu hipersexualitatea fotografiilor m-a surprins, ci lumina aurie care înconjurau scenele într-o aură, tandrețea de pe fețele bărbaților, frumusețea, romantismul și dorința pe care o portretizează, cât de clar se înțelege că acești bărbați nu vor doar să se fută, ci să fie iubiți.

Am fost la expoziție cu iubitul meu, Noah, și am fost copleșit emoțional când am văzut fotografiile, deoarece acea dorință de a fi iubit, tânjirea după romantism și aventură din experiența personală de cruising e cea mi-a dat putere, mult momente pe care o să le port cu mine toată viața.

Fotografiile m-au făcut să mă simt ca la 17 ani, când obișnuiam să mă furișez din apartamentul prietenului meu cel mai bun și mă duceam la Ramble, un loc faimos de cruising în Central Park. Prima oară când am fost acolo, era în amurgul unei zile de vară din New York, cerul era pictat în culori briliante de portocaliu și roz, încet acaparate de întuneric.

Țin minte entuziasmul pe care l-am avut când mergeam pe lângă lac, spre podul care urma să mă conducă în labirintul de poteci. În fața mea am văzut un bărbat într-un costum, care mergea alături de un bărbat și mai în vârstă, îmbrăcat în piele, pe care i-am urmărit spre niște tufișuri mai retrase.

Am urmărit fascinat cum tipul mai tânăr în costum a fost îndemnat să coboare genunchi și a sărutat șlițul bărbatului îmbrăcat în piele, l-a deschis încet la pantaloni și l-a cuprins în gura sa.

Din copacul de deasupra mea, am auzit o voce cum mă întreabă: „Hei, blondinule, ce faci aici? Te uiți la poponari cum sug pula?”

M-am uitat în sus și am văzut un puștan dominican foarte frumos, cam de vârsta mea, cu părul negru și cârlionțat și ochi auriți.

„Nimic”, am spus eu. „Fumez. Tu ce faci aici?”

„Mă uitam la poponari”, a râs el. „Și eu sunt poponar și ăsta-i cel mai bun loc de unde să-nveți trucurile.”

El a sărit din copac și i-a speriat pe bărbații din tufișuri care au fugit.

Numele lui era Rafael. Ne-am sărutat acolo până dimineață și am vorbit despre totul și orice, împărtășind unul cu celălalt cât mai mult din viețile noastre în acel scurt timp.

A început să plouă, iar el mi-a dat jacheta lui. Apoi mi-a șoptit în ureche un „Te iubesc”, amândoi prea tineri să știm ce e cu adevărat dragostea. Am stabilit să ne vedem din nou în parc, următoarea duminică.

Timp de trei luni, eu și Rafael am explorat Ramble, sexualitatea noastră și pe noi înșine. Ieșeam cruising împreună, câteodată ne uitam cum alți tipi mai în vârstă și-o trăgeau, câteodată făceam propriile show-uri, iar uneori ne alăturam celor care ne ieșeau în cale. Lui Rafael îi plăcea să mă vadă cu alți tipi. Mie îmi plăcea să cad în genunchi și să mă uit în sus cum el se sărută cu o persoană nouă. Îmi plăcea să-l văd fericit.

Ultima oară când l-am văzut pe Rafael a fost la docurile de pe Christopher Street, când mi-a spus că tatăl lui a descoperit porno homosexual sub patul lui și l-a dat afară. În noaptea aia, am dormit acolo pe docuri, îmbrățișați, încercând să-l păstrez în siguranță. A doua zi, am făcut planuri să ne vedem mai târziu în săptămână, dar el nu a mai apărut, lucru care mi-a frânt inima și m-a întristat. Cruising-ul de unul singur nu a mai fost la fel, iar eu am încercat constant să recreez ce aveam cu Rafael.

În fața fotografiilor lui Martin, cu Noah alături de mine, am simțit aceeași infatuare, acea dragoste scăpată din frâu pe care o simțisem în prima noapte cu Rafael. A fost un sentiment de uimire și entuziasm ce a răsărit din cruising, idea de a uita de inhibiții și a întâlni o persoană incredibilă, reuniți de soarta cărărilor.

Una dintre fotografiile lui Martin mi-a atras atenția în mod deosebit. Era un băiat cu părul auriu, care stătea deoparte de acțiunea de la pisoare și se uita în obiectiv. Mi s-a părut frumos și voiam să pătrund în fotografie, să-l iau de mână și să-l sărut. Îmi doream să-i ascult poveștile vieții sale. Toate sentimentele astea m-au cuprins, cu nostalgie și uimire. Emoția de a pierde pe cineva și tristețea pe care am simțit-o când l-am pierdut pe Rafael.

L-am luat de mână pe Noah, cu degetele atingându-le pe ale lui. Am încercat să-mi găsesc cuvintele prin care să-i spun cum mă simțeam, dar nu am reușit, oricum știam că nu ar fi contat cu el, pentru că avea o formă de înțelegere mai presus de cuvinte.

Vezi și:

Cruising poate aduce împreună oameni cu vieți complet diferite și asta face parte din magie.

Nu o să uit niciodată o noapte din toaleta pentru băieți de la școala unde făceam un master în ficțiune, din New York. Țin minte cum stăteam la pisoar între doi bărbați, în timp ce alții erau în spatele nostru în cabine. Ușile s-au deschis și toată lumea aștepta ca cineva să facă prima mișcare. Nu mai știu cine a fost, dar la un moment dat m-am trezit în genunchi și sugeam două scule în același timp, iar un alt tip aplecat deasupra unei toalete apropiate era penetrat. Apoi, din senin, amândoi ne-am trezit aplecați deasupra aceleiași toalete, iar ceilalți trei bărbați făceau cu rândul să ne fută.

Nu o să uit niciodată când m-am uitat în ochii lui și am văzut cât de senini și albaștrii erau și plini de entuziasm. Tot ce voiam să fac era să-l sărut și să-l iau în brațe.

După asta, ne-am întâlnit la parter în hol. Numele lui era Jan și mi-a spus că se mutase recent din Polonia în Queens, unde locuia cu fratele lui și cumnata. Am fost să mâncăm în East Village, unde m-a întrebat dacă vreau să petrec noaptea cu el. Jan mi-a povestit că era logodit cu o fată din Varșovia și nimeni nu știa că este bisexual. Fratele lui locuia cu familia soției sale în New Jersey, așa că apartamentul era gol.

În noaptea aia am vorbit, ne-am îmbrățișat, ne-am sărutat și am făcut sex. Eu i-am spus că urma să mă mut în Los Angeles după master, la care mi-a răspuns că mereu și-a dorit să viziteze Los Angeles, doar că părea atât de departe, și oricum în curând urma să se căsătorească și să facă copii. Nu mai rămânea timp pentru astfel de nopți.

A doua zi am mâncat resturile de găluști și am băut un shot de espresso. Țin minte cât de tăcut era când ne-o trăgeam, de parcă se temea că ar putea să fie descoperit din cauza gemetelor.

L-am întrebat dacă se putea să ne mai vedem, dar el m-a refuzat. Ani mai târziu, m-am întâlnit accidental cu el și mi-a spus că locuia în Upper East Side cu soția și bebelușul lui. El a rânjit și ceva în ochii și zâmbetul lui mi s-a părut trist.

Una dintre cele mai sexi experiențe de cruising a fost într-o toaletă din parcul San Francisco. Eu eram cu mama și partenera ei și chiar trebuia să fac pipi. Când am intrat la baie, am văzut doi bărbați și am știut că întrerupsesem ceva. M-am dus liniștit la pisoar, nu m-am pișat dar le-am făcut semn că ar trebui să continue.

Am urmărit cum unul s-a lăsat în genunchi și a început să-l sugă pe celălalt. Am început să mi-o frec și am fost transpus de privirea plină de entuziasm și plăcerea tipului care ajungea la orgasm. M-am sincronizat ca să ejaculăm în același timp. Faptul că am urmărit cum lui i se sugea pula, am simțit ca și cum eram în locul lui, iar plăcerea lui a devenit și a mea.

I-am spus mamei mele despre incident când eram la cină și serveam frupturi. (Am o mamă destul de libertină.) Eu i-am explicat cum, după plimbarea din parc, am simțit o singurătate, un sentiment ciudat după bucuria pură pe care o avusesem în toaletă.

„Până la urmă, noi vrem doar pe cineva pe care să putem iubi, nu-i așa?”, mi-a spus ea. „Mai mult decât sex, mai mult decât aproape orice, noi doar vrem să ne simțim conectați cu altă persoană.”

Când eu și Noah am plecat de la muzeu, era deja întuneric. Berlinul se simțea gol și magic, aprins de lumini din penumbră care dansau pe străzile goale și acoperite de zăpadă.

„Eu nu am făcut nimic din lucrurile astea”, a spus Noah, referindu-se la cruising-ul din spațiile publice. E ciudat cum un fenomen care a avut un impact major asupra vieții mele, pentru mulți a ajuns o relicvă a generației trecute, o expoziție la muzeu. Totuși, tipii gay încă mai fac cruising, până la urmă, eu și Noah ne-am cunoscut pe o aplicație de dating. Dar eram acolo și m-am gândit la ce mi-a spus mama, apoi mi-am pus mâna pe umărul lui Noah, recunoscător că am găsit pe cineva pe care pot iubi și cu care mă simt conectat.

„Ce mâncăm în seara asta?”, am întrebat eu, acceptând pentru un moment banalitatea dragostei care durează mai multe decât câteva momente efemere, în timp ce zăpada acopere Berlinul și-l transformă într-un oraș din basme.

„Orice, mai puțin kebab”, a spus el. „Am mâncat prea mult kebab.”

Urmărește-le pe Jeff Leavell pe Twitter și Instagram.

